Scuola Sicura: nel Lazio tamponi gratis agli studenti

Nel Lazio parte Scuola Sicura: gli studenti delle superiori possono prenotarsi, anche senza certificato medico, per fare il tampone veloce nella rete dei drive

Tamponi senza prescrizioni per gli studenti, in caso di necessita’, direttamente nei drive-in del territorio. Il si’ della Regione Lazio, al tavolo di coordinamento presieduto dal Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, sul rientro a scuola, raccoglie dunque le istanze degli studenti avanzate nei giorni scorsi, in vista del rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole superiori. L’obiettivo, secondo quanto di apprende, sarebbe quello di un piu’ agevole tracciamento in caso di contagio. Non e’ esclusa la possibilita’ di aprire la corsia preferenziale di tracciamento anche ai docenti delle scuole superiori.

“Gia’ oggi il personale scolastico puo’ fare il tampone veloce nei drive-in, ma ora nel Lazio parte ‘Scuola Sicura’, rivolto a studenti e studentesse. Tutti possono prenotarsi, anche senza certificato medico, per fare il tampone veloce nella rete dei drive-in della Regione. Perche’ e’ importante tornare in classe ma e’ importante farlo con il massimo livello di sicurezza“. Cosi’ il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in un videomessaggio sui social riportato dalla Dire (www.dire.it).