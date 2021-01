Nayt su YouTube con il video di “Musica ovunque”

Online su YouTube il video di “Musica Ovunque”, il nuovo singolo di Nayt: il brano è estratto dall’album “Mood”

È uscito il video di “Musica Ovunque”, singolo di NAYT, al secolo William Mezzanotte, estratto dal nuovo album “MOOD” (VNT1/Sony Music Italy). Si tratta di un vero e proprio corto cinematografico firmato Think Cattleya, per la regia di Francesco Calabrese e prodotto da Francesco Pistorio, che arriva a distanza di quasi due anni dall’ultima creazione dell’artista.

Il video

Il video di Mood mostra la morte di Nayt a causa di un incidente d’auto. Il rapper si ritrova esanime in un futuro distopico governato da automi, mentre scorrono le immagini della sua infanzia. Il finale mistico lascia libera interpretazione allo spettatore.

Scopo del cortometraggio è rendere visibile quello che è il concept dell’album, che si costruisce su due stati d’animo rappresentati dai colori rosso e blu. Nel video questi colori sono predominanti e caratterizzano l’utilizzo della fotografia, che si adatta nella prima parte al blu, nella seconda al rosso e nell’ultima al viola.

“Musica Ovunque”, infatti “è un pezzo uno e trino e il video non poteva essere da meno”, spiega Nayt. “Sono tre canzoni in una e si riflette anche a livello narrativo: nel video si raccontano tre mondi che si parlano ma con delle differenze fondamentali che li caratterizzano”.

MOOD

Dell’album dice: “MOOD è un viaggio attraverso gli stati d’animo di un ragazzo della mia generazione non più adolescente ma neanche pienamente adulto, che acquista consapevolezza dell’epoca e del contesto in cui vive. Senza nessuna predica o lezione da impartire, ho cercato di stimolare l’empatia e la curiosità di scoprirsi, raccontando nel modo più sincero e semplice possibile quello che sento. In quest’era dove essere protagonisti è l’unica cosa che conta e la pressione sociale è arrivata a livelli mai raggiunti prima, passando per una profonda crisi rappresentata dai colori ROSSO e BLU, ho ritrovato il centro e il senso di vivere: qui e ora”.

Ecco la tracklist di Mood:

1 – Musica Ovunque

2 – Favolacce

3 – TUTTAPPO’

4 – Passerà

5 – Lividi feat. Mezzosangue

6 – Il blocco dello scrittore

7 – LOL

8 – Grazie Prego Scusa

9 – Vero

10 – Scuola

11 – Fuori fa paura

12 – Rollin Roma

13 – Nuvole

Nayt

Avevamo lasciato Nayt a settembre 2020 con “Non voglio fare cose normali”, un’autobiografia della sua infanzia e adolescenza e dei primi anni della sua carriera. Infatti, nonostante la giovane età – ha 26 anni – nell’ambiente circola da tempo. Ha catturato il grande pubblico con il singolo “No Story”, prodotto da 3D, produttore con il quale lavora anche attualmente.

Il sodalizio tra i due ha portato all’avvicinamento del rapper alla label VNT1, realtà fondata da 3D e di cui oggi Nayt è diventato socio e volto. Da allora, Nayt è riuscito ad affermarsi come uno dei nomi più tecnici, prolifici ed innovativi nel panorama rap italiano, stringendo collaborazioni con alcuni dei massimi esponenti del genere.

Il 15 marzo 2019 esce il terzo volume di “Raptus”, la serie di progetti a cui ha dato il via nel 2015. Il disco come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) debutta alla posizione numero 2 delle classifiche italiane e tutti i brani contenuti all’interno entrano nella top 50 di Spotify. A un anno di distanza il progetto raggiunge quota 100 milioni di streaming complessivi. Oggi invece lo ritroviamo, appunto, con “MOOD”.