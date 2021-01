Fulminacci online con il video di “Un fatto tuo personale”

Fulminacci online su YouTube con il videoclip di “Un fatto tuo personale”: un mini film che catapulta il cantautore in una dimensione post apocalittica

Un mini film per raccontare una dimensione post apocalittica fatta di dettagli architettonici, alieni e un inspiegabile ottimismo. È questo il video di “Un fatto tuo personale”, il nuovo singolo di Fulminacci, prodotto da Frenetik & Orang3.

Scritto e diretto da Danilo Bubani e prodotto da Land Ho, il video di “Un fatto tuo personale” è ambientato in una Terra desolata, dopo la caduta di un meteorite che ha portato con sé un misterioso alieno – l’unico essere vivente rimasto sul pianeta insieme a Fulminacci. È uno sci-fi polveroso, e racconta una fine del mondo in technicolor in cui i colori primari esplodono sullo schermo. L’ultimo uomo sulla terra non perde l’eleganza ma soprattutto la fiducia di non essere solo finché vivo.

Con la genialità espressiva che già lo contraddistingue, Fulminacci come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) riesce a rendere semplici e immediate riflessioni di grande profondità. La ricercatezza del nuovo brano si intravede già dalla della sua cover, tra le prime realizzate con l’intelligenza artificiale.

Come le favole della buonanotte condizionano i sogni dei bambini, così si è scelto di raccontare le canzoni di Fulminacci al computer, dando in pasto al GAN (generative adversarial network) delle suggestioni.

Centinaia di immagini trasmesse all’intelligenza artificiale, che ne analizza i pixel generandone di nuove e fondendole tra loro. Le immagini generate sono disorientanti perché simili a qualcosa di riconoscibile ma, con un secondo sguardo, diventano subito aliene. I computer possono sognare?