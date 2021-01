Demi Lovato registra una nuova canzone

“Demi in studio”. È Scooter Braun, manager di Demi Lovato, a far partire il countdown dei fan. La cantante è tornata a registrare nuova musica. Ad accompagnare il commento di Braun, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), l’emoji degli occhi per lasciar intuire l’arrivo di qualcosa che sconvolgerà il pubblico. In questi anni, Demi ha lanciato vari singoli – “Sober”, “Anyone”, “I love me”, “Still have me” e “Commander in chief” – ma è assente discograficamente dal 2017, quando su tutte le piattaforme e nei negozi è arrivato “Tell me you love me”.

Lo scorso mese, Demi aveva lasciato intuire di aver ripreso a lavorare: “Sto registrando una canzone per i miei fedeli Lovatics – quelli che supportano me e qualsiasi cosa mi renda felice. Se diffondi odio non sei tu. Ciao”.

Nelle ultime settimane, invece, la popstar è diventata simbolo di inclusione e accettazione pubblicando sui social scatti che mostrano il suo corpo senza ritocchi fotografici: “Voglio celebrare le mie smagliature, invece di vergognarmene”, ha scritto la cantante che per lungo tempo ha sofferto di disturbi alimentari. Il messaggio è uno solo: “Siate gentili con voi stessi”.