Amici: il bacio tra Sangiovanni e Giulia scatena i fan

Amici 20, il bacio tra Sangiovanni e Giulia ha fatto impazzire i fan. Sarà vero amore? Oggi alle 14.50 su Canale 5 appuntamento con la prima puntata del 2021 del talent show

È sbocciato l’amore ad Amici di Maria De Filippi? Durante il daytime di questa settimana abbiamo assistito al bacio tra Giulia e Sangiovanni che ha fatto impazzire i fan.

Nei video, pubblicati sugli account social del talent show di Canale 5, si vedono la ballerina e il cantante sdraiati sul letto di lui. Ad accorciare le distanze un abbraccio, e non solo. “Non posso mandarti via. Non posso starti distante”, ha detto Sangiovanni a Giulia. Così i due si sono nascosti sotto il cappuccio della felpa di lui e si sono scambiati un tenero bacio.

L’emozione di Giulia è stata incontenibile perché “Per me era il primo. A 18 anni ho dato il primo bacio“, ha detto la ballerina agli altri ragazzi di Amici.

Un momento indimenticabile ed emozionante per lei ma il cantante di Guccy Bag sembra aver fatto un passo indietro. Il giorno dopo, infatti, Sangiovanni ha espresso a Giulia il desiderio di volerci andare molto piano.

Oggi, sabato 9 gennaio, torna il consueto appuntamento con il pomeridiano di Amici di Maria De Filippi alle 14.10 su Canale 5.

Proseguono le sfide di canto e di ballo in vista della fase serale del programma. Sono 16 gli allievi della classe e tutti ambiscono a partecipare alla prima serata del talent show: a chi di loro verrà riconosciuto il talento e avrà il privilegio di accedervi?

Sarà la prof Arisa a decidere chi andrà in sfida tra i cantanti Arianna, Kika e Raffaele. A giudicare la ‘battle’ di canto il giornalista e critico musicale Luca Dondoni.

Come in ogni puntata, ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ci sarà un rappresentare di un network radiofonico per giudicare gli inediti dei ragazzi. In studio Alessandro Sansone di Radio 105.

Superospite della puntata il cantautore Fabrizio Moro, che presenterà un medley dei suoi brani ‘Portami via‘ e ‘Il senso di ogni cosa‘.