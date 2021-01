Sheffer online con il video di “Solitudine”

Sheffer online su YouTube con il videoclip di “Solitudine”: il nuovo singolo fuori per Mirò BR Productions (distr. Believe)

Fuori il videoclip di Solitudine, l’ultimo singolo pubblicato di Sheffer per Mirò BR Productions (distr. Believe). Il video, della durata di un minuto e già presentato in anteprima per Sky TG24, ci mostra l’artista impegnato in una seduta di psicoterapia, raccontando la propria solitudine tra momenti di stop-motion e maschere da coniglio che rimandano a Donnie Darko.

“La solitudine in fondo è gentile, mi sta sempre accanto se sono da solo”.

BIOGRAFIA

Sheffer, alias Daniele, classe ’99, cantautore della provincia di Milano, cresce con un obiettivo ben chiaro in testa: diventare un musicista, anzi, polistrumentista. Inizia a studiare chitarra elettrica all’età di 9 anni per poi passare alla batteria acustica. Collabora a formazioni di band, suonando e divertendosi come un matto, ovunque ce ne sia spazio e possibilità, fino a giungere alla scelta di intraprendere un percorso da solista. Negli ultimi anni, ha imparato a produrre brani (da autodidatta) per costruire e lavorare al proprio progetto inedito con lo pseudonimo “Sheffer”, come cantante rapper/producer.

https://linktr.ee/Shefflower