Elon Musk ora punta a costruire una città su Marte

Elon Musk ha superato da poco il primato di Jeff Bezos: è l’uomo più ricco del mondo. Ora l’obiettivo è costruire una città su Marte

Deve già cedere lo scettro dell’uomo più ricco del mondo Jeff Bezos, qualche giorno fa eletto da Bloomberg. Elon Musk sorpassa il numero uno di Amazon e guadagna il titolo di diritto, attestandosi a quota 188,5 miliardi di dollari. Negli aggiornamenti precedenti si fermava a quota 170 miliardi. Un record che su Twitter l’imprenditore ha commentato scrivendo “Che strano. Torno a lavoro”.

Una città su Marte

E di progetti Musk ne ha in cantiere come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it). Uno su tutti costruire una vera e propria città su Marte. L’obiettivo è a risolvere i problemi del nostro pianeta mentre l’altra metà servirà “assicurare la continuità della vita, di tutte le specie, nel caso in cui la Terra venga colpita da una meteorite”.

Tom Cruise nello spazio con Space X

Con Space X Elon Musk porterà, inoltre, il cinema nello spazio. Tom Cruise nello specifico. L’attore sarà ospite di una capsula chiamata Crew Dragon per una decina di giorni. La missione, il cui lancio è previsto per ottobre, permetterà di realizzare la prima scena realmente girata nello spazio per il film “Edge Of Tomorrow – Senza domani”.