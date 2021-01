Conto alla rovescia per Medioego, il disco di Inoki

Dai feat con Noemi e Tedua a Salmo producer, Inoki svela la tracklist del suo disco: l’album uscirà il 15 gennaio

Comincia a prendere forma “Medioego”, il nuovo disco di Inoki in uscita il 15 gennaio 2021 per Asian Fake/Sony Music Italy.

Il rapper torna dopo sei anni con un progetto che vuole essere un ponte tra varie generazioni di artisti. Un intento che diviene esplicito nella tracklist del lavoro rivelata sui social dallo stesso artista. Dai feat. con Noemi e Tedua alla produzione di Salmo e Stabber. Sono tante le personalità che hanno contribuito alla realizzazione dell’album che riporta sulla scena uno dei pesi massimi dell’hip hop italiano.

E non a caso Inoki scrive sui social: “Grazie ai produttori per aver regalato a questo disco un suono che percorre tutta Italia, avanti e indietro nel tempo. La sfida è stata crescere e migliorare ancora, mostrare un lato che nessuno conosceva. Grazie alle voci che hanno condiviso con me questa musica. Non ci sono personaggi secondari nel disco, solo un’unica storia raccontata da mondi lontani, ora più vicini”.

Per il suo come back, Inoki non è stato avaro e ha preparato un disco di ben 18 brani. Ecco la tracklist:

UNDERGROUND – prod. Salmo WILDPIRATA (feat. Tedua) – prod. Garelli & Chryverde DUOMO – prod. STABBER MUTI – prod. Chryverde ISPIRAZIONE (feat. Noemi) – prod. Chryverde HYPE – prod. Salmo VETERANO (feat. DJ Shocca) – prod. Chryverde MEDIOEGO – prod. Chryverde FUCKOFF – prod. Chryverde SCHIAVI – prod. Chris Nolan MANI (feat. BigMama) – prod. Crookers SILENZIO – prod. Sine ONESTO – prod. Chryverde STANCO – prod. Big Joe IMMORTALI – prod. Chryverde TREMA – prod. STABBER BANDIERA – prod. Chryverde NOMADE – prod. Chryverde

“Siamo tornati indietro mentre cercavamo di andare avanti – racconta Inoki alla Dire Giovani (www.diregiovani.it), spiegando la paradossale condizione storica da cui ha tratto l’ispirazione per l’album – Medioego non è solo un periodo storico, ma uno stato d’animo, il nostro. È il modo in cui esistiamo oggi. Questo disco non presenta la soluzione, come potrebbe? Cerca però di indicare il problema e invitare tutti a lavorare insieme, verso un miglioramento che spero sia ancora possibile”.

Nell’artista resta identica l’attitudine ribelle verso un sistema da combattere, tradotto oggi in una distopia che estremizza elementi già presenti nella contemporaneità. L’album, anticipato dai due singoli “Nomade”, prodotto da Chryverde, e “Trema”, prodotto da Stabber, è disponibile in presave e preorder.