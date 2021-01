Benjamin Mascolo annuncia il primo album da solista

Benjamin Mascolo si lancia come solista e annuncia il primo album senza Fede: il lavoro discografico vedrà la luce quest’anno

“Spero abbiate delle spettative molto alte perché ho intenzione di superarle”. Con questa premessa Benjamin Mascolo ha annunciato l’arrivo del suo primo album da solista. Lasciatosi alle spalle l’esperienza e i successi in coppia con Federico Rossi, il cantante si lancia in una nuova avventura che vedrà la luce quest’anno. Nessuna data certa ancora ma presto potrebbero arrivare degli aggiornamenti.

Benji ha scelto un video per rivelare il progetto a cui ha lavorato negli scorsi mesi.

“Ci pensi mai a quanto sarebbe assurdo ricominciare da zero? Quasi buttare via tutto quello che hai fatto fino adesso- dice Benji nel video- rischiare tutto. Sai, non è facile quando hai costruito qualcosa. È quasi più facile, anzi è molto più facile, quando sei un ragazzino e non hai niente da perdere. Adesso non sono più un ragazzino, sono giovane sì ma non sono più un ragazzino. Gli amici si sposano, c’è chi ha qualche figlio. Io sono ancora qui che inseguo i miei sogni. Sono proprio un pazzo del ca∗∗o ma secondo me lì fuori è pieno di pazzi come me. Sai cosa? Faccio un ca∗∗o di album solista. Il mio primo album solista. Nel 2021“.

Chi segue Benji sui social sa che l’artista aveva anticipato delle novità musicali: “Pochi giorni- si legge in un post di ottobre- fa sono tornato in Italia, e risultato negativo al tampone, sono andato dall’aeroporto al mio studio. Ho lanciato la valigia tra gli strumenti e mi sono seduto al pianoforte: da quel momento non ho smesso un secondo di lavorare, scrivendo e registrando canzoni fino a tarda notte. La mia nuova musica pian piano sta crescendo e maturando… è bellissimo vederla fiorire”. Non resta che aspettare per ascoltare cosa Benji ha in serbo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it).