Apprendimento Intervallato per Competenze: online il Quaderno

È online il Quaderno n. 7 della serie “Strumenti” dal titolo “ Apprendimento intervallato per competenze. Nuove frontiere per una didattica inclusiva “. Il quaderno ha come protagonista l, “un metodo che mette d’accordo la teoria e la pratica, mette in moto la classe, attiva gli alunni, diventa un volano verso nuovi modi di studiare/verificare/promuovere la metacognizione e l’autovalutazione sia nelle grandi che nelle piccole scuole”.