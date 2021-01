Sabrina di Monda è in radio con “Scugnizza africana”

In rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme digitalia “Scugnizza Africana”, nuovo singolo della vocalist Sabrina di Monda

Fuori “Scugnizza Africana”, una canzone carica di energia che racconta un viaggio interiore ed allo stesso tempo rappresenta un ponte tra diverse culture. Si presenta così il singolo d’esordio della vocalist Sabrina di Monda, scritto e composto insieme al chitarrista Ciro Manna. Un brano, in cui il cantautorato si tinge di rock per raccontare il forte legame artistico e di impegno sociale con l’Africa, che la cantautrice partenopea ha costruito durante i suoi viaggi. Il testo, descrive le emozioni e le immagini, dei viaggi nel continente africano, immagazzinate negli anni, fin da quando Sabrina ha realizzato il sogno del padre di costruire una “Casa della Carità” per dare aiuto e supporto alle bambine abbandonate, violentate, nel Benin, uno dei posti più poveri al mondo.

Il videoclip di “Scugnizza Africana” è online su Youtube.

“Scugnizza Africana sono proprio io – spiega Sabrina – un’unione tangibile tra il mio essere partenopeo di nascita e quello africano di anima e adozione. Due mondi compatibili e similari che si fondono nello show “Fantasmagoria”, che quest’anno festeggia 10 anni di spettacoli, in cui ho messo insieme la mia storia di fede, carità ed amore con la passione per la musica.”

BIOGRAFIA: Laureata in giurisprudenza all’università Federico II di Napoli, Sabrina di Monda, studia canto fin dalla giovane età in diverse accademie tra Napoli, Roma e Milano. La sua intensa attività concertistica la porta a suonare nei night club, in feste di piazza, matrimoni a Napoli, nei Villaggi Valtur ed in ogni parte del mondo. Dal 2001, anno in cui nasce sua figlia Giorgia, si ferma a Sorrento dove lavora nella Nautica con il Gruppo Ferretti fino al 2010.

Con la morte del padre avvenuta nel 2009, in un periodo di riflessione, lascia il lavoro al Cantiere Navale ed inizia a creare i suoi spettacoli. Da qui nasce “Fantasmagoria” uno spettacolo musicale e teatrale basato sulla rapida successione di immagini, suoni, scenografie e cambi costumi. La storia di impegno sociale di Sabrina, nasce dal desiderio del padre, avvocato penalista, di creare una Missione in Benin, in Africa. Un progetto che Sabrina e la madre hanno portato avanti insieme a Padre Stefano Maria Manelli, fondatore dell’Ordine Francescano dell’Immacolata, costruendo la “Casa della Carità” per le bambine africane vittime di violenza. Gli spettacoli “Fantasmagoria”, creati sempre in un’ottica di beneficenza, sono stati rappresentati dal 2010 fino ad oggi al Teatro Tasso di Sorrento e patrocinati dal Comune con il sostegno del Consolato del Benin a Napoli alla presenza del Console Giuseppe Gambardella. Nel 2018 nasce la collaborazione musicale con il “Criteria Recording Studios” di Miami e con Trevor Fletcher presidente degli studios, con cui realizza il disco di standard americani jazz e l’inedito “Soul’s Sounds”.

Sabrina Di Monda è su

