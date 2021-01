Rinaldi e Pirro in pista nel weekend al Levante Circuit

Levante Circuit pronto per accogliere l’allenamento di Rinaldi e Pirro: i due piloti gireranno in sella alle Ducati Panigale V4 S il 9 e 10 gennaio

Levante Circuit ospiterà i piloti Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Ducati) e Michele Pirro (Ducati Corse) sabato 9 e domenica 10 gennaio 2021, per delle sessioni di allenamento in sella alle Ducati “Panigale V4 S” nell’evoluta versione stradale, sulla pista barese gestita da Safe & Emotion. Come previsto dalle normative sanitarie, la pista è chiusa al pubblico.

Un fine settimana di allenamento programmato dai due piloti per godersi il clima pugliese in attesa di iniziare l’avvicinamento alla stagione 2021.

La giornata di domenica 10 gennaio sarà aperta alla stampa, che potrà ammirare i due rider all’opera sulle evolute moto nella apprezzata versione stradale e sentire il suono dei motori Ducati da 1.103 cc capaci di sviluppare 214 cavalli.

Michael Ruben Rinaldi, pilota riminese WorldSBK per il team Aruba.itRacing – Ducati e Michele Pirro, pilota di origini pugliesi Ducati Corse nella MotoGP, a metà giornata incontreranno anche i giornalisti presenti.

Lo scambio di battute si svolgerà nella Sala Safe & Emotion della palazzina di Direzione Autodromo, nel pieno e rigido rispetto delle norme anti covid. Pertanto, i giornalisti che vorranno incontrare i due rider possono rivolgersi allo staff Stampa di Safe & Emotion.