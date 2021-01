Pokémon GO: Machop protagonista del Community Day

Pokémon GO, Machop è il protagonista del Community Day di gennaio: l’evento sarà disponibile da sabato 16

È Machop il Pokémon scelto per il primo Community Day del 2021 di Pokémon GO. Il Pokémon Megaforza sarà il protagonsita di un evento speciale in programma sabato 16 gennaio 2021 dalle 11:00 alle 17:00.

Ecco tutte le info

– Machop apparirà più frequentemente allo stato selvatico. Se siete fortunati, ne incontrerete uno cromatico!

– Fate evolvere Machoke durante l’evento o fino a due ore dal termine per ottenere un Machamp che conosce Rivincita.

– Scattate alcune foto durante il Community Day per ricevere una sorpresa!

– Ci sarà uno speciale pacco Community Day di Machop acquistabile solo una volta per 1280 Pokémonete contenente un MT attacco caricato fuoriclasse, quattro aromi, quattro Pezzi Stella e 30 Ultra Ball. Per 1 euro potrete accedere all’esclusiva storia di ricerca speciale “Punta in alto, Machop!” del Community Day di Machop. Se acquistate un biglietto per l’evento Tour di Pokémon GO di Kanto entro le 08:59 di giovedì 14 gennaio 2021, otterrete questa storia della ricerca speciale gratuitamente!

Bonus

– 3× polvere di stelle da cattura

– l‘aroma attivato durante l’evento durerà per tre ore.