Il 2021 di Miley Cyrus sarà “pieno di musica”

Miley Cyrus ha chiuso il 2020 pubblicando un disco, “Plastic Heart”, che l’ha riportata sulle scene in versione rock & roll. La cantante, però, non ha chiuso con le novità musicali e ha ben chiaro come sarà il nuovo anno per lei. “Prevedo che il 2021 sarà pieno di musica”, ha scritto su Instagram. L’ex star di Hannah Montana non ha lasciato ulteriori indizi ma l’anticipazione è bastata per far impazzire di curiosità i suoi fedelissimi fan.

Miley, intanto, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) ha raccontato di più sul suo ultimo progetto discorgrafico e su se stessa in un’intervista senza filtri a Rolling Stone. La 28enne è la protagonista della cover story di gennaio, come si può vedere dalla copertina pubblicata dal magazine.

La notte di Capodanno, la Cyrus si è esibita al Dick Clark’s New Year’s Rockin Eve di Ryan Secreast con alcune delle sue hit più famose: da “Party in the USA” a “Edge of midnight”.