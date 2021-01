Holden e Gemello online con il video di Flute

Atmosfere dark e i tetti di Roma, guarda il video di “Flute” con Holden e Gemello ispirato alle atmosfere dei videoclip di The Weeknd, Travis Scott e Charlie XCX

Holden, dopo essere sbarcato in digitale con il singolo “Flute” con Gemello, pubblica il video ufficiale del brano. Il video, diretto da Nikolaj Corradinov come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è liberamente ispirato all’avanguardia estetica di BRTHR, duo di registi che hanno diretto, tra gli altri, Travis Scott, The Weeknd, Charlie XCX. Con un montaggio ininterrotto che permette la commistione tra immagini, colori e stili, nel video Holden e Gemello sono immersi in uno scenario urbano, tra i tetti di Roma e strade notturne in cui i ricordi si confondono con il presente, in una sovrapposizione tra quello che è stato e quello che non c’è più.

“Flute”, d’altronde, è un brano dalle sonorità notturne, scure, che racconta del tormento che si prova quando la persona accanto non è più quella che si pensava fosse. L’immagine che si ha nei propri ricordi ormai non combacia più con quella reale del presente, questo provoca un senso di solitudine e sofferenza, e la consapevolezza che ciò di bello è stato costruito ormai è solo un castello di carta pronto a crollare.