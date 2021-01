The Yin-Yang Master arriva a febbraio su Netflix

The Yin-Yang Master: Dream Of Eternity arriva su Netflix. Un film epico cinese di genere fantasy realizzato dai migliori talenti asiatici disponibile da febbraio

Netflix, il più grande servizio di streaming del mondo, ha ottenuto i diritti in esclusiva di The Yin-Yang Master: Dream Of Eternity, film in lingua cinese tratto dalla serie giapponese di romanzi fantasy Onmyōji. Sceneggiato e diretto da Guo Jingming, ideatore di Tiny Times, il lungometraggio con Mark Chao e Allen Deng è stato realizzato con il contributo dei produttori asiatici più talentuosi del momento e sarà disponibile su Netflix dal 5 febbraio 2021.

The Yin-Yang Master: Dream Of Eternity è tratto da Onmyōji, il capolavoro fantasy dello scrittore giapponese Baku Yumemakura. La storia segue il protagonista Abe no Seimei, il più celebre maestro di yin e yang del periodo Heian, e i suoi straordinari incontri con demoni e spiriti maligni. Il romanzo originale ha riscosso grande successo sin dalla sua pubblicazione avvenuta nel 1986. Nel corso di oltre trent’anni, Onmyōji è stato oggetto di numerosi adattamenti: dai fumetti ai film e alle serie, dagli spettacoli kabuki ai videogiochi per dispositivi mobili, diventando uno dei titoli asiatici contemporanei più amati.

Il regista Guo Jingming ha raccontato: “Non vedo l’ora di presentare The Yin-Yang Master: Dream Of Eternity al pubblico globale di Netflix. L’adattamento di questo classico dall’estetica profondamente orientale mi ha insegnato a collaborare con il team creativo per mettere in scena un’ambientazione ricca di mistero, eleganza, ma anche pericoli e sfide. Spero che gli abbonati Netflix riescano ad apprezzare The Yin-Yang Master e a divertirsi nel suo mondo fantastico”.

Le personalità opposte dei protagonisti Seimei e Hiromasa accendono da sempre il dibattito tra i fan. Mark Chao, che interpreta Qingming (Seimei), ha dichiarato: “In preparazione al ruolo di Qingming ho riletto il romanzo originale e riguardato il film giapponese. Non era possibile andare oltre l’interpretazione classica, ma ho cercato di trovare un’altra strada. Alla fine io e il regista abbiamo ricreato una versione eccentrica e allo stesso tempo malvagia di Qingming, che è anche esperto di arti marziali, per dare agli spettatori nuovi e di lungo corso una trasposizione fresca con l’aiuto di Netflix”.

Allen Deng, che interpreta Boya (Hiromasa), ha aggiunto: “Boya è un personaggio coraggioso e combattivo, ma anche molto semplice. Capisce Qingming e condivide con lui le stesse sofferenze, ma Qingming ha pur sempre ucciso sua madre. Il sentimento di amore e odio che lega questi personaggi stravolge la personalità di Boya. Uno dei ricordi del film più vividi che ho riguarda una loro scena di combattimento. Abbiamo filmato per dieci giorni consecutivi senza controfigure, ci siamo aiutati dentro e fuori dal set e così tra noi è nata una bella amicizia. Spero che gli abbonati Netflix riescano ad apprezzare questo mondo fedele al romanzo e allo stesso tempo ridefinito di The Yin-Yang Master”.

The Yin-Yang Master: Dream Of Eternity riunisce i migliori creativi del continente asiatico e un grande cast per ricreare un classico del fantasy orientale. Sceneggiato e diretto dall’ideatore di Tiny Times Guo Jingming, Dream Of Eternity è interpretato da Mark Chao, Allen Deng, Jessie Li, Olivia Wang e Wang Duo. Anche la produzione coinvolge i più straordinari talenti asiatici, tra cui il compositore giapponese Kenji Kawai (Ghost in the Shell), la società coreana leader negli effetti speciali 4th Creative Party (Okja, Snowpiercer), la nota stilista taiwanese Jamie Wei Huang (Tiny Times) insieme alla sua squadra e il direttore artistico Nan Tu (Legend of the Demon Cat), alla sua seconda esperienza in un adattamento dei romanzi di Baku Yumemakura. Insieme, questo team formidabile dà vita al fantastico mondo di Dream Of Eternity.

The Yin-Yang Master: Dream Of Eternity inizia con il viaggio verso la Capitale del giovane maestro di yin e yang Qingming (Mark Chao), che partecipa a una cerimonia del Paradiso su ordine del suo superiore. Qingming ha il compito di intrappolare un demone serpente e impedirne il risveglio dopo un lungo sonno durato 300 anni. Tuttavia, il demone ormai liberato è potente e spietato. Qingming, un guerriero di nome Boya (Allen Deng), il maestro Nanjiang (Jessie Li) e il maestro Heshou dell’Osservatorio Imperiale (Wang Duo) uniscono le forze per eliminarlo. Ma in questo momento di profonda crisi affiora uno sconvolgente complotto che coinvolge la principessa (Wang Ziwen).

The Yin-Yang Master: Dream Of Eternity debutta in esclusiva su Netflix in oltre 190 paesi e regioni il 5 febbraio 2021.

Informazioni su Dream Of Eternity