Netflix e Headspace lanciano 3 serie originali

Netflix e Headspace collaborano a tre serie originali in arrivo nel 2021 e prodotte da Vox Media Studios. La prima, già disponibile, è Meditazione

Netflix e Headspace hanno realizzato insieme tre nuove serie in uscita nel 2021, tutte prodotte da Vox Media Studios. Apertura in grande con la serie Le guide di Headspace: meditazione, in uscita in tutto il mondo il 1° gennaio. Poi, più avanti nell’anno, seguiranno una seconda serie dedicata al sonno e un’esperienza interattiva su cui diffonderemo ulteriori informazioni nei prossimi mesi.

Le guide di Headspace: meditazione esplora i fondamenti di questa pratica e come essa può aiutarci a essere più presenti e meno distratti nella vita quotidiana. Ogni episodio si concentra su un diverso vantaggio, dalla gestione dello stress alla gratitudine, e inizia illustrando l’approccio e le tecniche per poi concludersi con una meditazione guidata. Nella versione originale, la voce narrante del cofondatore di Headspace ed ex monaco buddista Andy Puddicombe guida passo passo gli spettatori nel corso di otto episodi di 20 minuti ciascuno, accompagnata da animazioni divertenti e musica rilassante. La serie sarà inoltre sottotitolata e doppiata in 30 lingue.