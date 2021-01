Chris J Sandra feat. Cheap: fuori “Snoopy”

Chris J Sandra online su YouTube con il videoclip di “Snoopy”, il nuovo singolo disponibile in digitale con il featuring di Cheap

Ora disponibile il video di “SNOOPY” feat. CHEAP, brano estratto dal nuovo album di CHRIS J SANDRA dal titolo “LIMONIAMO”. “SNOOPY” è l’ultimo brano registrato di “LIMONIAMO”, nuovo album di CHRIS J SANDRA. L’arrangiamento di questa canzone, curato da Chris J Sandra e dalla band CHEAP, mira a offrire all’ascoltatore diverse chiavi di lettura. Attraverso le sue sonorità pop e un ritornello decisamente radiofonico, il cuore pulsante di “Snoopy” è la dimensione immaginifica di chi, come il protagonista, vive un po’ con la testa tra le nuvole, proprio lì, dove sta così bene. La componente strumentale del brano, curata da Lorenzo “Remo” Ascani, Tommaso Camarotto, Gianluca Palazzo, Alessandro Romano, Andrea Monda e Chris J. Sandra, nonostante le complessità della parte armonica, risulta fresca e facile da memorizzare dal primo ascolto.

Il videoclip ufficiale di “Snoopy”, diretto da Andrea Monda (cantante dei Cheap), include riprese fatte tra lo studio della band, un prato e una rotonda a Piossasco, nel torinese. La sequenza di immagini a costo zero, eppure dinamica, viene anticipata con una citazione di How I Met Your Mother, in cui la famosa sigla jazz di cui si parla all’inizio della canzone viene presentata come un sandwich. L’inizio e la fine del videoclip diventano apertura e chiusura di un episodio di una sitcom.

Biografia

Chris J Sandra, alias di Federico Bormida, classe 1997 è un artista della scena Torinese. Dopo vari progetti come solista dal 2014, principalmente in inglese, portati live attraverso gli scenari di tutta l’Europa, decide di virare per calcare di più il panorama italiano. A dicembre 2020 decide di pubblicare il suo primo EP in italiano dal titolo “LIMONIAMO.” Il disco, anticipato dal singolo “SODO”, presenta sei tracce comprensive di un intro e di un interludio. In team con CJ si possono trovare il produttore Torinese “Etta Matters” che ha prodotto e mixato l’intero lavoro e diversi special guest. “Macs”, produttore di cuneo con cui Etta ha spartito il banco di produzione sulla prima traccia del disco Intro, “Itto” cantautore della scena torinese (sulla traccia “Rollercoaster”), “Sellie” (Su “Interludio”), che oltre ad essere un’ottima cantante, in questo pezzo trova anche spazio come pianista e i “Cheap” che portano Un po’ di aria fresca strizzando l’occhio al jazz con La traccia Snoopy. Le sonorità di Chris J Sandra sono trasversali. Sebbene semplici e pop all’orecchio già dopo un primo ascolto, si può scavare più a fondo e notare che prendono spunto da più stili e artisti della scena internazionale. Tutte le influenze portate in campo dall’artista e dalle menti che hanno collaborato alla creazione si ritrovano dal neo-soul all’hip-hop, dal jazz alla dance, con accenti di synth e chitarre distorte. Tutti questi input diversi vanno a creare uno stile unico e riconoscibile.

FB: https://www.facebook.com/CJSandra

IG: https://www.instagram.com/chrisjsandra/?hl=it