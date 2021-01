Una ciclofficina al Centro del riuso Maistrassà

Nel Centro del riuso Maistrassà una ciclofficina promuove la mobilità sostenibile: a Gemona del Friuli ambiente e opportunità di lavoro vanno a braccetto

Maistrassà, in Veneto, ha il significato di ‘Mai buttar via’. È questo il nome del Centro di Riuso situato a Gemona del Friuli, un centro per il recupero di beni dismessi con l’obiettivo di sottrarre quanti più ‘rifiuti’ possibili alla discarica. Nel loro concetto di riuso c’è anche la volontà di dare un’occupazione a chi non ce l’ha o l’ha persa, in un contesto economico volubile come l’attuale, e che nel lavoro anche part time può trovare sollievo e dignità.

Sono oltre 60, spiega la Dire (www.dire.it), i comuni che hanno partecipato con i loro residenti all’attività di Maistrassà, che oggi è anche uno degli hub di ECCO, Economie Circolari di COmunità, progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e promosso da Legambiente con l’obiettivo di promuovere e sviluppare l’economia circolare sia su scala nazionale che a livello locale. I Ri-hub di ECCO, disseminati in 13 regioni italiane, sono spazi in cui sviluppare vere e proprie “filiere ecosostenibili”, non solo per ridurre i rifiuti e incentivare il riuso, ma soprattutto per favorire lo sviluppo di nuove competenze.

Lo spazio friulano del progetto ECCO, ospitato da Maistrassà, si chiama Bicilab 2 Ruote, ed è una ciclofficina dedicata sia alla riparazione di bici che alla promozione della mobilità lenta e sostenibile.

Qui il progetto completo: www.economiecircolari.eu