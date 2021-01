Netflix acquista The Cipher per Jennifer Lopez

Netflix acquisisce i diritti del romanzo di Isabella Maldonado The Cipher per l’adattamento in un film con Jennifer Lopez

Netflix ha acquisito i diritti del romanzo di Isabella Maldonado The Cipher per l’adattamento in un film con Jennifer Lopez. Nella storia l’agente dell’FBI Nina Guerrero si trova coinvolta nel caso di un serial killer che pubblica online codici e indovinelli complessi relativi a omicidi recenti con lo scopo di attirarla in un gioco pericoloso.

L’autrice premiata Isabella Maldonado ha indossato la divisa prima di dedicarsi alla scrittura di romanzi polizieschi. Diplomata alla FBI National Academy di Quantico e prima capitana ispanica del suo dipartimento, Maldonado ha comandato la Special Investigations and Forensics Division prima di andare in pensione dopo ventidue anni di servizio. Per saperne di più, visita www.isabellamaldonado.com.