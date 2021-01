“Naked Disguise” è il nuovo singolo dei Dolomhate

Naked Disguise è il nuovo singolo e opening track del concept album Happy Ending Suicide dei DolomHate. Il pezzo rappresenta il primo step della follia del protagonista il quale viene assalito dalla primordiale natura del suo essere, “l’io interiore”, che terrorizza ed è capace di distruggere tutte le sovrastrutture imposte all’uomo dalla società moderna.

Collocato in una situazione di assoluta impotenza, l’uomo viene travolto dal disordine caotico dei meandri più oscuri della propria mente. Il brano è accompagnato da un videoclip ufficiale diretto e prodotto da Hans Johann Di Maria e Andrea Rampi, in cui il colore rosso, rappresentato del malessere, fa da padrone.

DolomHate è un nuovo progetto musicale nato dalle ceneri della precedente band “Full Leather Jackets”, formatasi nel 2013 a Pieve di Cadore, dall’idea di Giovanni Svaluto e Ivan Tabacchi. In seguito ai diversi cambi di formazione e il sound rinnovato, che da un classico heavy metal si è spostato verso i più decisi suoni del thrash metal, i membri del gruppo hanno deciso di porre fine al progetto passato per reinventarsi nei “DolomHate”.La nuova formazione è in procinto di rilasciare Happy Ending Suicide, il debut album, nei primi mesi del 2021 anticipato di singoli Blood Must Have Blood e l’ultimissimo Naked Disguise.

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=zygYes_fvVA&feature=youtu.be