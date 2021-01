Morta a 62 anni l’ex senatrice Emilia De Biasi

Lutto nel Pd, morta l’ex senatrice Emilia De Biasi: aveva 62 anni. Speranza: “Addolorato per la sua scomparsa”

E’ mancata nella notte Emilia De Biasi, 62 anni, parlamentare per tre legislature, dirigente del Pd, volto storico dei Dem lombardi, responsabile tematica Salute e nuovo welfare nella segreteria regionale del partito, Milano, animatrice della Conferenza delle Donne Democratiche.

“Ci manchera’ Emilia De Biasi, mancata questa notte cosi’ giovane, ci manchera’ il suo impegno civile, la sua passione politica, il suo attaccamento ai nostri valori. Siamo stati insieme consiglieri comunali e poi deputati, poi lei stimatissima presidente della commissione Sanita’ del Senato. Ti sia lieve la terra dove riposerai Emilia, non e’ giusto che te ne sia andata cosi’ giovane, un abbraccio a tutti i tuoi cari”, scrive su Facebook il deputato Emanuele Fiano, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

ZINGARETTI: PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA SINISTRA

“Ricordo a nome di tutta la nostra comunita’ di democratici e democratiche, con affetto e tristezza Emilia De Biasi, che ci ha lasciato troppo presto. Per la storia della sinistra milanese e nazionale Emilia e’ stata un punto di riferimento solido nelle sue battaglie in difesa delle donne, della parita’ di genere, di promozione della cultura e del diritto alla salute. Ai suoi cari, alla comunita’ del Pd, in particolare milanese e lombarda, un grande abbraccio”. Cosi’ il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

IL CORDOGLIO DI SPERANZA E ZAMPA

“Mi addolora profondamente la scomparsa così prematura di Emilia De Biasi, già Deputata, Senatrice e Presidente della XII Commissione permanente Igiene e Sanità del Senato, ruolo che ha interpretato con grande impegno a difesa del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Tema che le è sempre stato a cuore e su cui non abbiamo mai smesso di confrontarci fino a pochi giorni fa. Ci mancherà la sua passione e la sua dedizione. Sono vicino alla famiglia in questo momento così difficile”. Queste le parole del Ministro della Salute, Roberto Speranza.

“La scomparsa di Emilia De Biasi mi addolora profondamente. Siamo state colleghe in parlamento per dieci anni e ho imparato allora ad apprezzarla per la sua intelligenza, il suo senso dell’humor, la sua cultura, e la sua coerenza politica. Emilia si è impegnata su tanti versanti, dalla parità di genere alla cultura e infine la salute, tema che l’aveva davvero appassionata enormemente. Perdiamo con la sua scomparsa la presenza e il lavoro di una donna di grande valore e qualità. Alla sua famiglia le mie condoglianze più profonde’’. È quanto dichiara in una nota la Sottosegretaria di Stato alla Salute Sandra Zampa.