Gran finale per il festival di musica antica Leonardo Vinci

Festival di musica antica Leonardo Vinci: ultimi concerti in programma il 6 e 7 gennaio in diretta streaming sulla pagina Facebook

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto con i primi eventi trasmessi in streaming, il festival di musica antica della città di Crotone si prepara a chiudere la seconda edizione con tre grandi nomi del panorama internazionale e due concerti da ascoltare, anche questa volta, direttamente da casa sulla pagina facebook ufficiale “Leonardo Vinci Festival”.

Il primo appuntamento è quello del 6 gennaio alle 18.30, con il concerto di Alessio Nocita: concertista, dj e compositore di musica classica, jazz, pop, elettronica e metal, da solista e con diverse formazioni. Creatio ex Nihilo, la creatività in improvvisazione e composizione è il titolo del concerto per clavicembalo e pianoforte, in diretta streaming gratuita da Duisburg (Germania). In programma brani di Bach, Mozart, Brahms e Nocita.

Il giorno successivo invece, alle 18.00, in diretta dalla Scuola di musica di Fiesole, la gambista Bettina Hoffmann e Giulia Nuti al clavicembalo, chiuderanno il festival con il concerto dal titolo Effetto Marais – Musiche di Marin Marais di autori anonimi del suo tempo e di Federico Maria Sardelli; affascinante viaggio sulle orme di Marin Maris, drammaturgo e commediografo in musica; nato in Francia nella metà del Seicento e considerato tra i più geniali esponenti del periodo Barocco.

Una scommessa vinta, quella dello streaming, che il festival Leonardo Vinci ha deciso di raccogliere per confezionare una seconda edizione che ha dovuto fronteggiare i divieti imposti dall’emergenza sanitaria. “Dopo un primo momento di smarrimento – commenta il direttore artistico della rassegna Luca Campana – dovuto alla mancanza della dimensione concertistica, proprio grazie alle possibilità offerte dallo streaming abbiamo scoperto un nuovo modo di fare musica, che non sostituisce la magia del concerto, ma consente di raggiungere un pubblico più trasversale e perché no, avvicinare i giovani verso un tipo di musica considerata ancora di nicchia o di difficile ascolto”. E i numeri parlano chiaro, perché i primi tre appuntamenti hanno catturato l’attenzione di oltre un migliaio di utenti sul canale social.

Grazie alle nuove possibilità offerte dalla Comunicazione online, il festival ha dunque potuto continuare quel viaggio di studio e divulgazione iniziato tre anni fa e che, partendo dalle tracce lasciate dal musicista strongolese Leonardo Vinci, ha l’obiettivo di indagare e promuovere aspetti poco noti della civiltà musicale del Seicento e Settecento europeo. L’auspicio per la prossima edizione è quello di poter integrare la dimensione concertistica dal vivo, con la diffusione in streaming di contenuti formativi e musicali.

La rassegna, promossa da E20 Music Management e associazione Festival dell’Aurora, ha potuto contare quest’anno sul sostegno di Camera di Commercio, Confocommercio e Istituto S. Anna.

CROTONE Barocca

Festival di Musica Antica Leonardo Vinci

II edizione | in streaming

Crotone, dicembre 2020 – gennaio 2021

Ultimi appuntamenti

Mercoledì 6 gennaio 2021 ore 18.30

In diretta streaming da Duisburg, Germania

Creatio ex Nihilo . La creatività in improvvisazione e composizione

J.S. Bach, W.A. Mozart, J. Brahms, A. Nocita

Alessio Nocita, clavicembalo/pianoforte

Giovedì 7 gennaio 2021 ore 18.00

In diretta streaming dalla Sala delle sibille, Villa la Torraccia, Scuola di Musica di Fiesole

Effetto Marais – Musiche di Marin Marais di autori anonimi del suo tempo e di Federico Maria Sardelli

Bettina Hoffmann, viola da gamba

Giulia Nuti, clavicembalo