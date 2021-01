Bolzano: frana travolge l’albergo Eberle

Una frana ha colpito l’albergo Eberle di Bolzano: crollata parte della struttura di Santa Maddalena, i soccorritori cercano eventuali dispersi

Una frana staccatasi da una parete rocciosa è caduta sull’albergo Eberle di Bolzano, sui pendii del Monte Tondo a una settantina di metri sopra la città. La struttura dell’albergo Eberle, spiega l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it), è stata parzialmente distrutta. I soccorritori si sono messi subito al lavoro per accertare la presenza di eventuali persone rimaste disperse.

“I poliziotti della questura di Bolzano stanno operando con i Vigili del Fuoco per limitare l’area e metterla in sicurezza. Al momento l’albergo era chiuso e senza ospiti” si legge in un tweet della Polizia di Stato.