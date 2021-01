Vestiti eleganti, classe e delicatezza con il pizzo

Pillole di stile: sono tante le varietà ed i modelli di pizzo da indossare accostato ad altrettanti tessuti, ecco alcune proposte Twinset

Indossare degli abiti eleganti in occasioni speciali è spesso una strada che non si può non percorrere. Ci sono momenti in cui l’abito non può non essere curato e pensato in modo speciale e strategico. Lo richiede l’occasione e non è raro che confusione e indecisione tra le donne regnino sovrane.

C’è però un tessuto che ci viene incontro, leggero, prezioso e particolare, antico ma che negli ultimi tempi è tornato prepotentemente di moda. Si tratta del pizzo, un tessuto dai mille disegni, che arricchisce e impreziosisce i capi, fin dal XVI secolo, periodo in cui iniziò a circolare.

Tante sono le varietà ed i modelli di pizzo da indossare accostato ad altrettanti tessuti. Ogni donna può brillare con un po’ di pizzo addosso assicurandosi una facile riuscita. Non per forza solo nelle occasioni d’eccellenza ma anche nella vita di tutti i giorni, basta solo saper fare gli abbinamenti giusti che aiutano a smorzare l’eleganza del tessuto e a renderlo più casual.

Ma è inutile dire che è sui vestiti eleganti che il pizzo fa il suo massimo sfoggio. Basta anche un dettaglio per arricchire di grazia e delicatezza un capo. Lo sa bene Twinset, il brand di moda femminile che da sempre, nei suoi capi, propone una ricercatezza di stile che rende unici gli outfit di ogni donna, da sera come di giorno, facendole un regalo davvero chic.

In ogni stagione Twinset non fa mancare il suo stile e il suo gusto con abiti stupendi, arricchiti da applicazioni e dettagli, come il pizzo, che impreziosiscono ogni proposta. Proprio il pizzo non manca mai nella scelta dei vestiti eleganti come per l’abito nero a maniche lunghe in misto lana, con intarsi di tulle plumetis e pizzo Chantilly. Un long dress elegantissimo, con scollo a V e una linea svasata.

Rimanendo sugli abiti lunghi, ma cambiando stile, decisamente più da diva e pensato per occasioni molto importanti, è l’abito lungo con corpetto bianco in georgette ed inserto in pizzo e gonna nera in crêpe de Chine. Spalle scoperte e linea un po’ svasata, da indossare con tacchi o stivaletti e pochette in coordinato.

Per le donne che cercano un abito dalle linee corte, ma in ogni caso di classe, la casa di moda dedicata alle donne ha pensato ad un tubino con pizzo veramente speciale. Due tonalità di colore che si accostano e si fanno notare. Maniche nere in georgette e pizzo macramè smerlato per un contrasto delicatissimo e tutto il resto bianco. Basta abbinarlo ai tacchi alti o stivaletti e non serve aggiungere nient’altro, per essere chic e alla moda.