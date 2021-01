Lacasta online con il singolo “Sii carina”

L’artista salernitano Lacasta online sulle piattaforme digitali con il brano “Sii carina”: il singolo è stato finalista di Area Sanremo 2020

“Sii carina” è il singolo con cui Lacasta, nome d’arte di Manuel Castagna, cantautore originario di Battipaglia, in provincia di Salerno, torna ad affacciarsi sul panorama musicale dopo le note estive del brano “Taranta”. Con questo singolo l’artista ha raggiunto la finale di Area Sanremo 2020, e fa il suo debutto tra le fila dell’etichetta discografica indipendente “45 giri Records”.

Un brano che vede le sue radici nel pop, ma rivisitato in una chiave estremamente personale da parte di Lacasta. Il testo di “Sii carina” porta proprio la firma del cantautore, mentre la produzione è stata affidata a Marco Giordano. Il tema del pezzo, intimo e delicato, è sorto come una scintilla mentre l’artista stava sfogliando la timeline dei suoi social.

«Erano i mesi del primo lockdown – ricorda Lacasta – e tra un post social e l’altro mi è saltata all’occhio la foto di una ragazza, che non conoscevo di persona, dove parlava della sua anoressia, di come le avesse ridotto il corpo e, soprattutto, di come stesse cercando di vincere quella battaglia. Ho chiuso tutto e, nel cuore della notte che avvolgeva la mia cameretta, ho cominciato a scrivere come fossi lei. Ho chiuso e registrato tutto, per poi inviarle il brano, senza neanche conoscerla. Non sapevo chi fosse Chiara, ma potevo capire come si sentisse. A nessuno piace mettersi a nudo, le persone avranno sempre da ridire, ma Chiara non ha avuto più paura».

La storia di Chiara è quella di Lacasta, ma non solo. È la storia di tutti quelli che non si ritrovano nei canoni di bellezza imposti dalla società, e mentre fuggono via dall’ennesimo specchio, si domandano quando questo tormento finirà. «Nessuno sa quanto pesa una voce che ti giudica, soprattutto quando è la tua voce a farlo», afferma il cantautore campano.

“Sii carina” vuole essere una storia di condivisone, e vuole raggiungere i cuori e le menti di molti. Nelle scorse settimane, Lacasta ha provato a portare questo importante messaggio sul palco del Festival di Sanremo, attraverso il contest Area Sanremo, che accompagna due artisti emergenti tra le “Nuove proposte”. Il brano ha raccolto il consenso della commissione artistica, che gli ha aperto le porte della fase finale, a cui hanno preso parte 62 talenti provenienti da tutta Italia.

«Quando ho proposto, da indipendente, questo brano ad Area Sanremo, non immaginavo potesse piacere, tantomeno di essere compreso. Essere addirittura tra i finalisti, ancora stento a crederci – spiega Lacasta –. Nonostante non sia arrivato su quel palco, sono felice di averlo sfiorato, arriverà, bisogna solo aspettare e continuare a lavorare, lavorare e lavorare. L’esperienza, bellissima, è quella che porto a casa in questo difficile 2020».

Link al videoclip ufficiale di “Sii carina”: https://www.youtube.com/watch?v=u2146Mom7es&feature=youtu.be

BIO

Lacasta, nome d’arte di Manuel Castagna, figlio del Sud Italia e artista a tutto tondo. Nato a Battipaglia, in provincia di Salerno, si diploma al liceo artistico di Eboli. Prosegue poi gli studi all’Accademia di belle arti di Napoli, conseguendo la laurea triennale in scenografia per lo spettacolo è la laurea magistrale in fashion design. Cerca di esprimere al meglio le sue emozioni con qualsiasi forma di arte: dal disegno, alla scultura fino ad arrivare alla musica. Nel gennaio 2020 prende fiato, ed esce dalla sua cameretta, presentando il suo primo singolo autoprodotto, “Negroni”. Qualche mese dopo rilascia “Fino all’ultima (E45)”, brano nato da una sinergia con alcuni talenti del suo territorio, che gli regala non poche soddisfazioni, tra cui una recensione positiva sull’edizione nazionale de “Il Mattino” a firma del noto critico musicale Federico Vacalebre. Per l’estate si ripresenta con sonorità esotiche nel brano “Taranta”. Conclude il 2020 rilasciando il singolo “Sii carina”, con cui ha conquistato la finale di Area Sanremo 2020. Raccontare storie, farsi narratore della propria vita e di quelli che lo circondano è tra le ragioni principali che lo spingono a compiere ogni passo, nella sua vita, mano nella mano con la musica.