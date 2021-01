Ilaria Di Nino online con il singolo “Savior”

Ilaria Di Nino online sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica con il nuovo singolo “Savior”: online anche il videoclip

In radio, già disponibile in digitale “Savior”, in italiano “Salvatore”, singolo di Ilaria Di Nino, una ballad dalle sonorità classiche, scritta e composta dalla giovane cantautrice e suonata da Michele Quaini alle chitarre, Andrea Torresani al basso, Emiliano Bassi alla batteria e al piano Simone Bertolotti che ha curato anche gli arrangiamenti.

“Il brano nasce qualche anno fa come segno di riconoscenza e gratitudine verso questo intimo ‘Salvatore’ che racchiude in sé le forze della fede e della speranza, della Musica e della Famiglia, grazie alle quali – dice Ilaria Di Nino – sono riuscita a superare un momento particolarmente difficile della mia vita. Il dolore qui incontra la gioia e la voglia di ricominciare a vivere, sradicando la sofferenza dall’animo, ispirata da queste potenti fonti d’Amore. Un messaggio con l’intento deciso e determinato di diffondere e infondere speranza nei cuori di chi ascolta queste parole”.

Qui il video: https://youtu.be/w6ebi809sxI

Il video ruota con le immagini attorno a quelle ancore di salvezza che sono rappresentate prima dalla crescente luce all’interno della location che segna la “rinascita”, poi dal pianoforte che evidenzia la simbiotica connessione della ragazza con la musica, e non ultimo dall’arrivo di Maria Grazia Cucinotta e Lorenzo Flaherty che rappresentano la vicinanza e il supporto della famiglia nei momenti di difficoltà.

“Ilaria è un piccolo fenomeno, come gusto musicale, come talento melodico e armonico e anche come pianista – dichiara il regista Stefano Reali – è una cantautrice che ha dei grandi margini di crescita. Potremmo veramente sentire parlare di lei, in futuro. E poi mi ha fatto molto piacere incontrare di nuovo Lorenzo e Maria Grazia.”

Maria Grazia Cucinotta dice: “Ho accettato con grande piacere di condividere il progetto che mi ha illustrato Ilaria per il messaggio di fede e di speranza, amore e famiglia in cui mi ritrovo sia come donna che come moglie e madre. Spero che queste “Dolci Note”, per richiamare un precedente brano di Ilaria, possano arrivare al cuore delle persone donando serenità”.

” Partecipare è stato come fare un piccolo film con Maria Grazia Cucinotta – racconta Lorenzo Flaherty – poi Reali alla regia, con il quale dopo tanti anni siamo riusciti a lavorare insieme e poi c’è la musica coinvolgente di Ilaria che ha rapito tutti noi, e a me ha dato occasione di partecipare ad un video, esperienza che mi mancava”.

Ilaria Di Nino, è una giovane cantautrice abruzzese, la sua musica, dal sound internazionale fresco ed accattivante, è colorita da un timbro vocale profondo, avvolgente e coinvolgente. Nonostante la giovane età, grazie al suo stile inconfondibile, alla sua preparazione e al suo animo sensibile ma allo stesso tempo grintoso ed eclettico, Ilaria, può vantare già importanti esperienze live a seguito delle quali le vengono conferiti per ben due volte il premio internazionale “Il Cavallino D’oro” e il premio internazionale “Reggia d’oro di Caserta”. Tra i vari impegni nel mondo dello spettacolo, nel 2019, inizia ufficialmente il suo percorso musicale pubblicando il primo singolo “Dolci Note”. Nel luglio dello stesso anno, ha avuto l’enorme privilegio di essere invitata ad esibirsi, in rappresentanza della sua terra, l’Abruzzo, per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in quella che è stata una Cerimonia che rimarrà nella Storia. Oggi la cantautrice, dopo aver pubblicato anche il secondo singolo dal titolo “Amore Cosmico”, è pronta con il suo nuovo brano “Savior”.