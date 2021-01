Il calendario 2021 dell’INFN è per grandi e piccini

Un 2021 a tutta fisica: il calendario per il nuovo anno dell’INFN è doppio e pensato per avvicinare alle scienze i bambini ma anche gli adulti

Come sarà il 2021? Per l’INFN a tutta fisica, per i più giovani! Quest’anno l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare raddoppia e propone due calendari dedicati proprio alle nuove generazioni : uno, dal titolo L’Universo come fa, è dedicato all’immaginario dei più piccoli e ai disegni, ispirati alla fisica, realizzati dalle bambine e dai bambini che hanno partecipato, durante il lockdown, al progetto Art&Science Kids.

Sfoglia L’UNIVERSO COME FA

L’altro, pensato per le ragazze e i ragazzi più grandi, con l’augurio di poterlo presto appendere nelle loro aule scolastiche, è stato realizzato da Scienza Per Tutti, il sito di comunicazione scientifica dell’INFN, ed è dedicato al tema delle scoperte. Il calendario racconta la vita di 12 fisici, donne e uomini, ritratti da un giovane illustratore, protagonisti delle scoperte scientifiche del XX secolo e offre ogni mese uno spunto storico e biografico per discutere di scienza. Lo si può richiedere, gratuitamente per la propria classe, direttamente sul sito

Sfoglia “ 2021, 12 MESI DI SCOPERTE” Inoltre, per supportare studenti e insegnati delle scuole di ogni ordine e grado, l’INFN ha appena pubblicato, in allegato all’ultimo numero della sua rivista Asimmetrie, la brochure INFN Scuola che presenta tutti i progetti messi in campo dall’Istituto per il loro coinvolgimento nel meraviglioso mondo della fisica.