Vertice di maggioranza: verso weekend in zona rossa

Emergenza Covid, maggioranza a confronto con gli esperti: verso una stretta dal 7 gennaio, nei weekend tutta Italia in zona rossa

E’ in corso il vertice tra il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, e i capi delegazione della maggioranza. Collegati in videoconferenza anche il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, il ministro della Salute Roberto Speranza e i membri del Comitato tecnico scientifico.

Al centro dell’incontro, spiega la Dire (www.dire.it), un confronto sulla situazione dell’emergenza covid in vista della scadenza del 7 gennaio. Stando a quanto fin qui emerso, tornerà il sistema ‘a colori’ per le regioni, anche se si valutano alcune modifiche. Nei weekend, inoltre, tutta Italia dovrebbe finire in zona rossa.

La situazione degli impianti sciistici

Intanto nelle ultime ore il ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza con cui si differisce la riapertura degli impianti sciistici al 18 gennaio 2021. Nei giorni scorsi le regioni e le province autonome avevano chiesto attraverso lettera del presidente della conferenza, Stefano Bonaccini, un rinvio della riapertura in vista di un allineamento delle linee guida al parere espresso dal Cts. E’ quanto si legge in una nota del ministero della Salute.