“Power” è il nuovo singolo di Fabio D’Amato

A pochi mesi dall’uscita del suo EP dal titolo “Instants” e del singolo “Alice 2” a fine settembre, fuori “Power”, il nuovo singolo di Fabio D’Amato, con un tema nuovamente attuale, che esprime quell’attenzione costante al mondo e alla società odierna, leitmotiv della produzione artistica del compositore.

“Power” ha come protagonista la Natura, con la sua forza e il suo potere, fonte di vita e di sostentamento per l’umanità e per le sue creature, ma che può arrivare a svelare altre facce, a volte terribili: il suo potere enorme può divenire, così, incontrollabile per l’uomo, distruggendo la stessa vita.

Il video è quasi un film, racconta il viaggio di un uomo (Agus Triawan)alla ricerca di un contatto con l’essenza della Natura, vista nella sua massima espressione di forza ed energia, nel bene e nel “male”. Le riprese sono state realizzate in Indonesia dal talentuoso registra Doni Rawan, conosciuto da Fabio D’Amato grazie ad alcuni lavori presenti in rete, dei video girati in Indonesia entro scenari naturali suggestivi e di grande impatto; contattato dal compositore, Doni Rawan ha ascoltato il brano che lo ha colpito molto, tant’è che ha deciso di realizzarne il video.

“Power” a livello artistico è un brano complesso e emotivamente dinamico e coinvolgente: inizia con un crescendo di piano che, in maniera quasi ossessiva, si riempie sempre più di altri strumenti come tappeti di archi, voci, entrate nuovamente di archi molto diretti fino a quando all’improvviso, quasi come fosse stato premuto il pulsante di un interruttore, entrano in scena drums elettroniche e bassi corposi che portano il brano in una salita e stravolgimento di frequenze sonore. Di colpo, di nuovo solo il piano ed uno svuotamento improvviso, un secondo crescendo elettronico, porta fino a veri e propri respiri umani trattati con effettistica, per arrivare ad una vera esplosione con cui il brano si chiude, quasi di colpo.

Composer: Fabio D’Amato

Fabio D’Amato: Piano

Mastering @ Eleven Mastering – Busto Arsizio (Va)

Artwork: Andrea Basile

Etichetta: Latlantide – Distribuzione: Believe Digital

Video: Doni Rawan – Actor: Agus Triawan