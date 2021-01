In attesa del Tour di Kanto, Pokémon GO festeggia la regione di Unima con un evento speciale: si parte il 5 gennaio

Pokémon GO festeggia le diverse regioni del mondo dei Pokémon con speciali eventi. In attesa del tour di Kanto, che avrà luogo nel febbraio 2021, la prossima regione celebrata sarà quella di Unima. L’appuntamento è dalle 10:00 di martedì 5 gennaio 2021 alle 20:00 di domenica 10 gennaio 2021.

Tutte le info

– Snivy, Tepig, Oshawott, Lillipup, Herdier, Blitzle, Roggenrola, Drilbur, Scraggy, Tympole, Venipede, Trubbish, Gothita, Solosis e Ferroseed appariranno più frequentemente allo stato selvatico. Se siete fortunati, potreste incontrare un Snivy cromatico! I seguenti Pokémon si schiuderanno dalle Uova da 5 km: Roggenrola, Sewaddle, Petilil, Emolga, Karrablast, Joltik, Elgyem e Shelmet

– Divertitevi con i compiti di ricerca sul campo esclusivi dell’evento che hanno come ricompensa polvere di stelle e permettono di incontrare Pokémon come Snivy, Tepig, Oshawott e Ferroseed.

– I seguenti Pokémon appariranno nei raid, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it).