I robot di Boston Dynamics ballano: il video è virale

I robot di Boston Dynamics ballano sulle note di “Do You Love Me”: i droidi eseguono una coreografia pazzesca il video è virale

I robot conquisteranno il mondo? Al momento hanno di sicuro conquistato la pista da ballo. Nel nuovo video condiviso da Boston Dynamics, alcuni droidi dimostrano le loro doti artistiche eseguendo una coreografia pazzesca sulle note di “Do You Love Me”, la hit del 1962 dei The Contours.

La clip è stata vista da oltre 3 milioni di persone in meno di 24 ore. E non poteva essere altrimenti. I robot ballano in modo impressionante, eseguendo articolati movimenti, tra piroette, salti e passi di danza complessi.

Anche il CEO di Space X e Tesla, Elon Musk, ha commentato entusiasta il video su Twitter: “Questo non è CGI”.

Boston Dynamics come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è una società di ingegneria e robotica fondata nel 1992, attualmente di proprietà della Hyundai Motor Company. L’azienda è nota soprattutto per la creazione di robot futuristici, dotati di agilità e flessibilità all’avanguardia. Tra i suoi progetti più famosi, i cani-robot BigDog e SpotMini, e l’umanoide Atlas.