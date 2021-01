Green Lab: a Palermo corsi per rigenerazione Raee

A Palermo ecco Green Lab: corsi di formazione per rigenerazione Raee. È uno tra i 15 Ri-Hub di ECCO, Economie Circolari di COmunità promosso da Legambiente

A Palermo, i Cantieri culturali della Zisa, sono un ex area industriale che vantano un’area di 500 metri quadrati circa, e che ospitano una parte adibita a coworking, uno spazio espositivo e congressuale, un’area destinata a centro di documentazione ambientale, e il Green lab.

Quest’ultimo è uno tra i 15 Ri-Hub di ECCO, Economie Circolari di COmunità, progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e promosso da Legambiente con l’obiettivo di promuovere e sviluppare l’economia circolare sia su scala nazionale che a livello locale. I Ri-hub di ECCO, disseminati in 13 regioni italiane, sono spazi in cui sviluppare vere e proprie “filiere ecosostenibili”, non solo per ridurre i rifiuti e incentivare il riuso, ma soprattutto per favorire lo sviluppo di nuove competenze.

Il Green hub, grazie al progetto, come spiega la Dire (www.dire.it), ha attivato corsi di formazione legati alla rigenerazione di pc e piccoli elettrodomestici con l’obiettivo di prevenire la generazione di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), costosi e impattanti dalla loro produzione allo smaltimento.

I computer utilizzati durante i corsi provengono dalle aziende che intendono sostituirli: dare una seconda possibilità ai nostri dispositivi elettronici diventa sempre più importante se si pensa che solo l’anno scorso, l’Italia ha prodotto circa 1 milione di tonnellate di Raee, e solo il 39 per cento è stato recuperato dai sistemi collettivi, a fronte

di un target europeo del 65 per cento. Per produrre un laptop dal peso di appena 2 o 3 kg vengono utilizzati 1500 kg di risorse tra cui acqua e terre rare, causa di conflitti armati nei paesi di estrazione.

Il laboratorio di rigenerazione dei PC, oltre a rendere i partecipanti più informati sul problema, li ha resi protagonisti nella sua mitigazione.