Gli Insonia Rosa in “Astinenza da cabina elettorale”

‘ ASTINENZA DA CABINA ELETTORALE’ è un brano che con un sorriso osserva un’attitudine sociale italiana molto in voga nelle nuove generazioni. Ironicamente mette in luce superficialità e disillusione nei confronti del proprio paese e del proprio futuro.

Gli Insonia Rosa sono Sonia Rosa e Massimo Lucia, due cantautori che hanno intrecciato le loro esistenze e la loro musica con la consapevolezza di voler esprimere in modo chiaro quanto è straordinaria la banale realtà. Vivono in Brianza e traggono ispirazione dal loro amato paese, raccontandone le gesta in ogni forma e colore. L’EP NEL MOMENTO DEL BISOGNO è prodotto da Fabio Moretti (produttore, autore e chitarrista di molti artisti tra cui Tony Hadley, Roberto Vecchioni, Gianni Morandi). Precedentemente hanno pubblicato: Unico come gli altri EP (2012), Soggetto non indentificato (2014).