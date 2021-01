Filiera agroalimentare e sostenibilità: accordo Cnr-Maeci

Cnr e Maeci siglano un nuovo accordo sulla filiera agroalimentare e sostenibilità ambientale: ecco cosa prevede

Sulla piattaforma Cnr Outreach, due brevi clip illustrano l’accordo siglato dall’Ente con il Ministero degli affari Esteri e della cooperazione Internazionaleper la realizzazione di un piano di promozione integrata volto a rafforzare l’internazionalizzazione attraverso iniziative mirate da realizzare in Paesi di rilevanza strategica per l’export nazionale.

Due i macrosettori individuati: tecnologie per la filiera agroalimentare e tecnologie per la sostenibilità ambientale. I video sono dedicati alle tecnologie disponibili presso il Cnr e tutelate da brevetto, in particolare per la sicurezza e il controllo della qualità degli alimenti e l’autenticazione dell’origine delle materie prime; sistemi “bio” di cattura della CO2, materiali e sistemi intelligenti per il recupero degli inquinanti dalle acque del mare, metodologie ed impianti di trattamento più efficaci a minor impatto ambientale, economia circolare.

Alla base dell’accordo, la consapevolezza che la fase successiva alla drammatica crisi sanitaria ed economica causata dall’epidemia Covid-19 dovrà essere basata su un potenziamento e un consolidamento dell’ecosistema dell’innovazione, nel quale istituzioni e imprese possano rafforzare le collaborazioni mettendo al centro la ricerca come valore per una società moderna, resiliente e inclusiva.