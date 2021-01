“Come neve” nuovo singolo di Daniela Mastrandrea

ASCOLTA E ACQUISTA ▶️ https://lnkfi.re/Come_Neve

Daniela Mastrandrea è nata nella meravigliosa città d’arte di Gravina in Puglia nel 1981. A 7 anni comincia lo studio del pianoforte e a 9 anni compone i suoi primi pezzi. Nel 2003 si diploma in pianoforte presso il Conservatorio di musica “Nino Rota” di Monopoli sotto la guida della prof.ssa Gabriella Bassi, affiancando gli studi di composizione.

È vincitrice di diversi concorsi Internazionali di Composizione. Nel 2017 vince la 1a edizione del Web Talent V.I.T.A. promosso da Believe Digital e Zimbalam Italia, aggiudicandosi una produzione discografica. Nel 2018 le viene conferito il Premio Argojazz come Miglior Lavoro Musicale per la 15a edizione del Festival Argojazz 2018. Nel 2018 è premiata dalla Fondazione Estro Musicale (Milano) con la sua composizione per pianoforte solo La Besana. Nel 2019 Semplicemente te viene scelto per il film “Le avventure di Mr Food & Mrs Wine” del regista Antonio Silvestre. Nel 2020 con il brano Mondi Paralleli vince il Digital Contest di Kleisma e L’Artista che non c’era.

Nel 2005 il suo primo CD per piano solo Volo di Gabbiani, che raccoglie musiche da lei composte tra gli 11 e i 18 anni. Nel 2016 il suo CD dal titolo Fluide Risonanze da lei composto, arrangiato ed eseguito in quartetto (flauto, violino, violoncello e pianoforte). Nel 2017 il suo SINGOLO dal titolo GAME OVER da lei composto ed eseguito per pianoforte solo. Nel 2018 Lo Specchio, il suo lavoro per pianoforte solo. Nel 2019 Quattro Singoli per le Quattro Stagioni RENDEZVOUS, Claudine & Jean-Pierre, NUMA e Sottovoce. Nel 2020 il suo quarto lavoro per pianoforte solo Mondi Paralleli con i singoli Mondi paralleli, Sulla via del ritorno e Danza Lenta.

I suoi brani e orchestrazioni sono eseguiti da diverse orchestre e formazioni nel mondo.