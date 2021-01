Ale Anguissola in radio con il singolo “Tanta roba”

Ale Anguissola in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Tanta roba”, un brano con influenze anni 70 dedicato all’amore vero

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Tanta roba”, il nuovo singolo di Ale Anguissola. “Tanta roba” è un brano con influenze anni 70 dedicato all’amore vero che è per l’appunto tanta roba e lo si canta attraverso l’uso di parole ‘nuove’ per la musica melodica come: zenzero, carruba, centerbe, dinamite, 20.000 leghe, pandeiro, assenzio…. Un amore che travolge e avvolge.

Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «Il brano è paragonabile ad un codice, dove racconto di regole di come questo amore dovrebbe essere. Forse più che un’acclamazione di un amore esistente, una sorta di ‘desiderata’ di come invece dovrebbe essere».

Il videoclip del brano è diretto da Alex Belli ed è girato in auto, l’immaginario è quello di una partenza per andare in vacanza, la ragazza (modella Julia Charlotte de Rossi) è la complice perfetta con cui fare il bilancio di una storia d’amore.

Biografia

Ale Anguissola (all’anagrafe Alessandro Anguissola d’Altoè) è nato a Cremona nel 1965 Ha seguito studi classici, poi una Laurea in economia in Italia e una Laurea in marketing in USA. Da sempre coltiva una passione profonda per la musica, suona il pianoforte, la chitarra e il sassofono. Per lavoro e per passione viaggia in tutto il mondo, ma non smette mai di dedicarsi alla musica e continuare a studiare (attualmente sta studiando armonia). Fino ad oggi con la scelta di provare ad andare oltre, e condividere la musica che ha coltivato per tutta la vita con chiunque voglia ascoltarla!

Instagram: https://www.instagram.com/aleanguissola/

Facebook: https://www.facebook.com/AleAnguissola