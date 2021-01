Vito Ferrone in libreria con “Non avrò scampo”

“Non avrò scampo” è il nuovo lavoro di Vito Ferrone: il romanzo è disponibile nelle librerie e nei principali bookshop online

“Non avrò scampo – La seconda indagine dell’ispettrice de Asmundiis” l’ultimo romanzo di Vito Ferrone edito da Apeiron è in libreria e nei maggiori bookshop online.

Giallo avvincente di 270 pagine (euro 14,50) con una trama che tiene col fiato sospeso fino all’ultimo rigo. Appassionante, dal ritmo serrato, il libro accompagna il lettore tra le vie di Napoli e lo pone di fronte a un difficile enigma da sciogliere.

Maria Camilla è tornata nel suo commissariato. Dopo quella tragica notte. Immediatamente si trova alle prese con un omicidio. Un fisico nucleare morto ammazzato nella sua auto. Non è il classico delitto di camorra: questa l’unica certezza della decisa e caparbia sbirra. Per il resto… amori, tradimenti, fisica medica e farmaci ad alta selettività. Dov’è la chiave per la comprensione di questo delitto? In un amore clandestino? In remunerativi trattamenti chemioterapici? Nella ricerca di sofisticate tecniche destinate a segnare una svolta nella lotta contro i tumori? La morte di Giulio Grassi metterà a dura prova le abilità investigative della vice commissaria de Asmundiis, che alla fine ne verrà a capo. Drammaticamente.

Da uno stralcio del libro: «Dopo aver ammazzato un cristiano con la patta dei pantaloni aperta, che indubbiamente aveva ben altre intenzioni – di sicuro non quella di farsi sparare, del resto chi l’avrebbe? – porta via il telefonino, pulisce l’interno dell’auto e sta attento a non lasciare impronte all’esterno. Niente male per uno che ha bisogno di quattro colpi per uccidere a una distanza ravvicinata. Qualcosa che ci possa permettere un’analisi del DNA?». «Direi di no».

Vito Rosario FERRONE

Lucano d’origine. Napoletano di adozione.

Laureato in Ingegneria Chimica. Abilitato alla professione di Ingegnere.

È ordinario di Chimica e Tecnologie chimiche presso l’I.T.I.S. “Elena di Savoia” di Napoli.

Ha al suo attivo esperienze di lavoro nel campo della ricerca applicata, della formazione e della sicurezza industriale.

Ha pubblicato negli anni: Nucleo centrale, Arduino Sacco Editore; Immobilità centrale, Youcanprint self publishing; Relatività centrale, Arduino Sacco Editore; Assenza centrale, Youcanprint self publishing; Napoli è centrale, Youcanprint self publishing; Centrale, Youcanprint self publishing; Aveva ancora i capelli bagnati, Robin edizioni.

blog: Amici di Lombino

www.lombino.blogspot.com