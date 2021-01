Random: nel 2021 Sanremo e due concerti

Nel 2021 di Random ci sono per ora Sanremo e due concerti a Roma e Milano: il 20 novembre all’Atlantico di Roma e il 28 novembre al Fabrique di Milano

Dopo essere stato annunciato tra i ventisei ‘Big’ in gara alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, Random svela sui social il suo ritorno live.

Le date e i biglietti

Il cantautore, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sarà in concerto nel 2021 con due date che lo porteranno il 20 novembre all’Atlantico di Roma e il 28 novembre al Fabrique di Milano. I biglietti sono disponibili dalle 11 di lunedì 21 dicembre su TicketOne e in tutte le rivendite autorizzate dalle 11 del 26 dicembre.

Random a Sanremo 2021 tra i “Big”

Se per i live, però, ancora c’è tempo, Random non contiene la gioia per la sua partecipazione al Festival di Amadeus.

“È stato fatto un lavoro importante- scrive il ragazzo sui social- ci abbiamo creduto, l’abbiamo voluto e finalmente è arrivato il momento di realizzarlo. Tante emozioni in queste ore, tanti amici e colleghi che con messaggi e chiamate ci regalano il loro supporto. Sarà una grande responsabilità– continua- in impegno da onorare nei confronti di chi ci ha sempre seguito. Ce la metteremo tutta”.

Il cantautore, al secolo Emanuele Caso, porterà sul palco del teatro Ariston la canzone ‘Torno a te’. L’appuntamento con la kermesse è per la settimana che va dal 2 al 6 marzo 2021.