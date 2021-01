“Memorie” è il nuovo singolo di Larocca: il brano, disponibile in digitale, fuori per Place to be Records e Murgiahub Soc. Coop

Il brano, distribuito da Artist First, anticipa l’uscita del disco Fatto d’argilla, vincitore del bando Puglia Sounds Records e Puglia Sounds Producer 2020/2021. Il cantautore pugliese si immerge in nuove sonorità pop e R&B, cercando un rinnovato equilibrio tra testo e musica ed esplorando nuovi mondi musicali. Il brano, in fase di stesura, è stato seguito dal pianista Nicolò Petrafesa e dal cantautore Fabrizio Piepoli. La produzione è curata da Marco Olivi e Raffaele Scogna. Il brano è stato registrato a Milano nell’Ishtar Recording Studio, le voci invece sono state registrate a Gravina in Puglia dal fonico Giovanni Gramegna. Il mastering è a cura di Giovanni Versari.

Memorie ha come protagonista il tempo. Memorie parla delle rovine che ci circondano, di quelle interiori, dei luoghi che evocano qualcosa di passato ma che fanno scoprire davvero chi siamo. Memorie è ricerca di un’immagine, un volto, dell’odore dei luoghi che hanno segnato la nostra vita. Ma non rimane che il silenzio, nella sua potenza stoica, nella sua ieraticità. Non resta che guardarci dentro per riscoprire quei suoni che ci appartengono, quelli che provengono dalla nostra memoria, spesso “tradita” e ignorata da noi stessi. (Larocca)

BIOGRAFIA:

Larocca è un cantautore di Gravina in Puglia, cresciuto tra la Murgia Pugliese e Milano. Nell’inverno del 2018 si dedica alla produzione del suo album d’esordio Ventizerotre. Pubblica in anteprima su Rolling Stone il videoclip del singolo Contorni, mixato da Tommaso Colliva. Nel 2019 pubblica il disco Ventizerotre per Place to be Records, presentato in anteprima su Rockerilla e recensito da Blow up e Rumore. Pubblica il videoclip di Presto o tardi, una live session esclusiva registrata nell’ex convento di S. Sofia a Gravina in Puglia. Nello stesso anno avvia il tour per la promozione del suo disco e suona con la sua band in alcuni club e location in Italia.

Nel 2020 produce e dirige gli arrangiamenti del videoclip della cover del brano Blowin’ in the wind con il collettivo Artist from Puglia, #iorestoacasa. Larocca pubblica a Dicembre 2020 il suo nuovo singolo che si intitola Memorie, prodotto da M. Olivi e R. Scogna, che anticipa l’uscita del suo nuovo disco Fatto d’Argilla.

