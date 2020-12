Previsioni meteo 31 dicembre: perturbazione in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 31 dicembre: ultimo giorno dell’anno con tempo in graduale peggioramento per l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica

Condizioni meteo tipicamente invernali sull’Italia in queste ultime ore del 2020 che saranno caratterizzate dall’arrivo di una nuova perturbazione di origine atlantica. Nella prima parte della giornata di oggi il tempo risulterà prevalentemente asciutto ma con il passare delle ore avremo piogge a partire dal Nord-Ovest e poi tra sera e notte di Capodanno su tutte le regioni centrali tirreniche. Possibili nevicate sui rilievi alpini e appenninici, con quota in calo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche i primi giorni del 2021 saranno caratterizzati da forte maltempo. Nel fine settimana e per tutta la prima decade di gennaio, infatti, piogge e nevicate saranno assolute protagoniste dello scenario meteo. Sarà colpita indistintamente tutta la Penisola, con il rischio di nuove nevicate fino in pianura che riguarderà soprattutto le regioni settentrionali.

Intanto per oggi, giovedì 31 dicembre, al Nord Italia nubi sparse e irregolari nelle ore mattutine. Nel corso del pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con precipitazioni assenti. In serata peggiora a nord-ovest con possibili nubifragi sulla Liguria e quota neve in calo fin sulla collina.

Tempo generalmente stabile sulle regioni centrali al mattino, con nuvolosità inconsistente. Al pomeriggio ampi spazi di sereno su gran parte dei settori. In serata condizioni di tempo asciutto e con assenza di nuvolosità prevalente.

In Toscana giornata con tempo stabile grazie ad ampi spazi di sereno alternati a qualche innocui addensamenti sia al mattino sia poi al pomeriggio; piogge anche intense attese nelle ore serali sulla costa settentrionale, asciutto altrove. Neve sull’Appennino Tosco-Emiliano dai 700 metri di quota

Al Sud e sulle Isole instabilità su Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna al mattino con precipitazioni e deboli nevicate in montagna. Al pomeriggio piogge sui medesimi settori e sulla Sicilia, aperture sulla Sardegna. Migliora in serata con residue precipitazioni sulla Campania, altrove cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria piogge diffuse nelle ore diurne su gran parte della regione, neve sulla Sila fino a 1100 metri di quota, mentre sulla costa ionica il tempo sarà asciutto. Migliora tra la sera e la notte salvo residui fenomeni sul Tirreno.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta l’Italia.

