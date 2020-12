Milano: Capodanno con Pensieri illuminati sul Duomo

Pensieri illuminati vestiranno il Duomo di Milano a Capodanno: le riflessioni dei cittadini si trasformeranno in una grafica animata

Il 31 dicembre il cuore di Milano si accenderà con l’arte per scandire il passaggio tra il 2020 e il 2021, con una lucente bacheca di pensieri di comunità che, proiettati sulla facciata del Duomo, indicheranno luminosamente la via verso il nuovo anno. Un Capodanno diverso che l’amministrazione ha scelto di celebrare con ‘Pensieri Illuminati’ di Felice Limosani e Beatrice Venezi, opera d’arte che unisce arti visive digitali, musica diretta dal vivo, canto e prosa teatrale nei luoghi simbolo della vita civile, culturale e religiosa del capoluogo lombardo: oltre al Duomo, al suo sagrato e alla sua facciata, prosceni dell’evento anche la sala Fontana al Museo del Novecento e la sala delle Cariatidi, a Palazzo Reale.

Il progetto come spiega la Dire (www.dire.it) è aperto a tutti, con i pensieri di ciascuno che potranno essere simbolicamente protagonisti della notte di San Silvestro: fino al 31 dicembre infatti chiunque potrà lasciare sul sito ‘www.pensierilluminatimilano.it’ una breve e semplice riflessione, lunga come un tweet e ispirata “a uno dei tre temi dell’opera”, ossia “Creato, Umanità e Futuro”. La notte del 31 dicembre, i messaggi del pubblico saranno infatti trasformati in una grafica animata e proiettata sulla monumentale facciata della cattedrale milanese, con l’obiettivo di creare “lo sfondo di una partitura visiva capace di ricreare la presenza, se pure virtuale, della cittadinanza nel luogo che più rappresenta Milano”.

Per quel che concerne il programma, la serata si aprirà nella sala Fontana del Museo del Novecento per poi spostarsi nella sala delle Cariatidi di Palazzo Reale con un’esibizione musicale che reinterpreterà alcuni brani della tradizione classica, eseguiti al piano da Venezi e accompagnati con la video arte e le sonorità elettroniche create da Limosani. Il palinsesto proseguirà con il repertorio musicale suonato dai 52 elementi dell’Orchestra ‘I Pomeriggi Musicali’ e interpretato dalla soprano Francesca Manzo, diretti da Venezi. Contemporaneamente, il sagrato del Duomo diventerà il palcoscenico su cui dieci attori della Civica Scuola di Teatro ‘Paolo Grassi’ daranno voce e corpo a una selezione di messaggi inviati sul sito, mentre la mezzanotte sarà scandita dalla video installazione ‘Pensieri Illuminati, narrata dall’attore Alessandro Preziosi, grazie alla collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo.