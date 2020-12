“Generale Paranoia” è l’EP di debutto di Ian Luis anticipato dal singolo “Asintomatico Credente”: è disponibile su tutte le piattaforme di streaming

“GENERALE PARANOIA” è l’EP di debutto di IAN LUIS, un lavoro discografico composto da cinque tracce, ognuna delle quali è legata ad un periodo significativo della vita dell’autore, dallo strappo cantato in “Linee di colore” alla sua rinascita celebrata in “Gioia su Tela”. Il concept è arricchito da una consapevolezza costruita da Ian Luis sulla sua pelle e sfruttata per uscire dalla sua “prigione dalle sbarre trasparenti”. L’apice della rivoluzione umana ed artistica viene raggiunta dalla creazione del pezzo “Asintomatico Credente” intriso di una voglia smisurata di cambiamento e di rivoluzione.

Spiega l’autore a proposito del nuovo EP: «Credo che ognuno di noi viva in una condizione di paranoia generale, che interpreta e plasma in modo diverso e unico. Questo EP è la visione della mia paranoia che risulta essere sempre incentrata su una figura femminile che mi distrugge ma allo stesso tempo mi aiuta ad incollare quei cocci rotti che da solo non riesco ad assemblare. Da qui il titolo “Generale Paranoia”. In questi tempi pieni di freddezza e distanza emotiva, voglio far sì che la mia musica sia il collante emozionale che possa riuscire a riaccendere i sentimenti ormai meccanici e offuscati della gente».

Di seguito la tracklist di “Generale Paranoia”: “Not Bad”, “Linee di Colore”, “La notte di Natale”, “Gioia su Tela”, “Asintomatico Credente”.

Biografia

Sebastiano Inturri, in arte Ian Luis, è un ragazzo paranoico, ventisettenne, con un sogno più grande del cassetto. Il suo nome d’arte è Ian Luis. Non c’è un momento esatto in cui la musica è entrata a far parte della sua vita, sin dal grembo materno è stato coccolato dalla voce canterina della propria mamma. La Trinacria è il suo paese di origine dove vive insieme alla sua famiglia che l’ha appoggiato sempre, qualunque fossero le sue scelte. Da piccolo era infastidito da quelli che per lui erano “frastuoni della testa”, solo da adolescente scopre che quelle erano le melodie su cui oggi scrive i propri pezzi.

