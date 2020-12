Fosco17 su YouTube con “Le mie canzoni amare”

È disponibile in streaming e digital download(Trident Music/Polydor), il nuovo singolo di. E da oggi è fuori anche il video: un cortometraggio che cattura l’estetica del brano e del suo prossimo album. Divertente, autoironico e, a tratti parodico. Il gusto del cinema e della televisione italiana catturati in quattro sequenze surreali, che abbattono la terza parete ridefinendo il confine tra la classe e il sarcasmo. Il video è realizzato con la direzione artistica di Giacomo Adelizi, la regia di Luca Mallardo e prodotto dal Millenium Club all’interno del Project Festival SUNER targato Arci Emilia Romagna, con il contributo della Regione Emilia Romagna, nell’ambito della Legge 2.

«Come i film di Sordi o di Villaggio, non c’è sempre bisogno di raccontare in lacrime le cose tristi: le mie canzoni amare è un pezzo tragicomico. E come la voce di Mina o quella di Celentano, a volte il modo migliore per far piangere è ridere: le mie canzoni amare è un pezzo agrodolce. »

le mie canzoni amare è un brano potente e allo stesso tempo leggero, catchy e divertente, ma con un retrogusto amaro, che ci svela la nuova e maturata profondità sonora e lirica di Fosco17, perfetto trait d’union tra ciò che abbiamo imparato ad amare del giovanissimo cantautore bolognese e le sonorità attraenti e sofisticate del prossimo album. Vi troviamo una vena intimamente personale e profonda che non disdegna la semplicità, una maturità che abbandona l’acerbo degli esordi senza perderne l’urgenza espressiva. Fosco17 è una sintesi tra la sua identità e il suo gusto personale assieme al tono tipico della forma canzone italiana. Fosco17 non è musica leggera, è musica italiana.

Biografia

Luca Jacoboni, in arte Fosco17, nasce a Bologna nel 1995. Cresce e studia nella sua città natale, dove nel 2012 intraprende la sua prima esperienza lavorativa nel mondo della radio. Dopo un’adolescenza vissuta nel sottobosco della scena indipendente bolognese, calcando i più prestigiosi palchi italiani nei gloriosi anni dieci con diverse formazioni cittadine, nel 2017 veste i panni di Fosco17 e nel 2018 pubblica il suo primo singolo,Dicembre, con il quale partecipa a Sanremo Giovani.

Nel novembre del 2019 pubblica il suo primo album Dodici Mesi, al quale è seguito il suo primo tour ufficiale organizzato da BPM concerti. Dodici date, come i dodici mesi, fra nord e sud dell’Italia. A dicembre 2020 esce le mie canzoni amare, la prima anticipazione del suo nuovo progetto.