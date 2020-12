Aceto balsamico: Monari Federzoni acquista Fattorie Giacobazzi

Monari Federzoni SpA acquisisce Fattorie Giacobazzi da Granarolo S.p.A.: nasce uno dei poli più importanti per l’Aceto Balsamico di Modena

ha siglato con Granarolo S.p.A. l’accordo per l’acquisizione di Fattorie Giacobazzi, azienda di Nonantola specializzata nella produzione di Aceto Balsamico di Modena, condimenti e aceti di vino. Monari Federzoni – storica azienda modenese, produttrice di Aceto Balsamico di Modena IGP, condimenti e bevande, co-leader di mercato in Italia –, azienda di Nonantola specializzata nella produzione di Aceto Balsamico di Modena, condimenti e aceti di vino.

La società, fondata nel 1988 dalla famiglia Giacobazzi e rilevata negli ultimi anni da Granarolo SpA, è uno dei principali player nel mercato italiano del settore. Nel 2019 Fattorie Giacobazzi ha registrato un fatturato pari a 14 milioni di euro con una produzione pari a circa 5,5 milioni di litri. L’export vale oltre il 90% del mercato con più di 13 paesi di destinazione, in particolare Nord America (47%) e UK-Irlanda (13%).

“La scelta di acquisire Fattorie Giacobazzi conferma l’impegno di Monari Federzoni nel segno della valorizzazione del territorio modenese grazie a uno dei suoi prodotti simbolo – l’Aceto Balsamico – che, da oltre cento anni, rappresenta l’attività principale della nostra azienda di famiglia – sottolinea Sabrina Federzoni, presidente e amministratore delegato Monari Federzoni SpA. Le due realtà sono perfettamente sinergiche sia dal punto di vista della tradizione produttiva, sia dei canali di vendita che della presenza sui mercati, nazionale ed estero. Due identità ben definite e riconosciute che manterranno le rispettive specificità e competenze, creando un sistema di eccellenza che ci permetterà di continuare a condividere la cultura dell’Aceto Balsamico di Modena e a crescere, in Italia e nel mondo”.

Con l’acquisizione di Fattorie Giacobazzi, Monari Federzoni SpA potrà consolidare il segmento medio-alto di mercato, portando così avanti il percorso di ampliamento e diversificazione dell’offerta che oggi si compone di più linee di Aceto Balsamico di Modena IGP e DOP, aceti di vino, mele e pere, condimenti, e delle nuove bevande biologiche a base di Aceto Balsamico di Modena IGP.

L’accordo siglato darà vita a uno dei poli più importanti per l’Aceto Balsamico di Modena con 84 dipendenti nelle sedi e negli stabilimenti situati in provincia di Modena (Solara di Bomporto e Nonantola), 18 milioni di bottiglie esportate in oltre 55 paesi, una produzione aggregata pari all’11% del totale di Aceto Balsamico di Modena IGP venduto in Italia e all’estero, e 5.500 barrique/botti per una capacità produttiva che copre circa il 25% delle vendite totali del prodotto invecchiato nel mondo. Il fatturato aggregato di Monari Federzoni e Fattorie Giacobazzi è pari a 32 milioni di euro.

“Nell’ottica di una semplificazione del modello di business, stiamo attuando una focalizzazione sul mercato del latte e dei suoi derivati. Stiamo già lavorando su nuove acquisizioni sia in Italia sia all’estero. Esprimiamo grande soddisfazione per essere riusciti a chiudere un’operazione importante nel segno della continuità italiana della proprietà, con un’azienda solida, di tradizione e concentrata sul mercato dell’aceto balsamico”, dichiara Gianpiero Calzolari, presidente del Gruppo Granarolo.

Per Monari Federzoni la consulenza e l’assistenza finanziaria sono state curate da UBI Banca – UBI Top Private Modena. La due diligence fiscale è stata realizzata dallo Studio Luce di Ludergnani-Cecchini-Poletti (Modena); la due diligence legale dagli Avv. A. Bonazzi e M. Trombetti dello Sudio BCT (Bologna) e dagli Avv. R. ed F. Ludergnani e A. Corbelli di BLF Studio legale (Bologna). La consulenza giuslavoristica è stata seguita dall’Avv. R. Retus.

Per Granarolo la consulenza legale è stata affidata all’Avv. Alessandra D’Abramo. Advisor finanziario di Granarolo: Euromerger con i Partner Mauro Di Nunzio e Lorenzo Parolo.