Le terrificanti avventure di Sabrina 4 arrivano su Netflix

Le terrificanti avventure di Sabrina 4: tutto sull’ultima stagione. I nuovi episodi sono disponibili dal 31 dicembre su Netflix

Il 31 dicembre su Netflix arrivano gli otto episodi della quarta e ultima parte de Le terrificanti avventure di Sabrina, con protagonista Kiernan Shipka nel ruolo dell’amatissima streghetta bionda.

IL TRAILER

LA TRAMA

“I Terrori di Eldritch scenderanno sulla cittadina di Greendale. La Congrega di streghe dovrà combattere ogni terrificante minaccia singolarmente (Lo Strambo, Il Ritornato, L’Oscurità per nominarne alcuni), tutto per affrontare infine… Il Vuoto, ovvero La Fine di Ogni Cosa. Mentre le streghe muovono guerra, con l’aiuto del Fright Club (Il Club dello Spavento), Nick inizia pian piano a riguadagnarsi un posto nel cuore di Sabrina, ma sarà troppo tardi?”

IL CAST

Nel cast, accanto a Kiernan Shipka, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) ci sono Lucy Davis nel ruolo di zia Hilda, Miranda Otto è zia Zelda, Chance Perdomo è Ambrose, Michell Gomez è Mary Wardell, Jonathan Whitesell è Robin, Jaz Sinclair è Rosalind Walker, Adeline Rudolph è Agatha, Lachlan Watson è Theo Putman, Ross Lynch è Harvey Kinkle, Tati Gabrielle è Prudence, Jedidiah Goodacre è Dorian Gray, Richard Coyle è Padre Blackwood, Gavin Leatherwood è Nicholas Scratch e Skye Marshall è Mambo Marie.

I TITOLI DEGLI EPISODI IN LINGUA ORIGINALE

Capitolo 29 – The Eldritch Dark

Capitolo 30 – The Uninvited

Capitolo 31 – The Weird One

Capitolo 32 – The Imp of the Perverse

Capitolo 33 – Deus Ex Machina

Capitolo 34 – The Returned

Capitolo 35 – The Endless

Capitolo 36 – At the Mountains of Madness