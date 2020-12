Fibrosi polmonare idiopatica: co-trimossazolo inefficace

Fibrosi polmonare idiopatica: co-trimossazolo deludente nel ridurre outcome avversi secondo il trial EME-TIPAC pubblicato sulla rivista Jama

Il trattamento con co-trimossazolo orale non riduce, rispetto al placebo, il tempo all’evento fatale, al trapianto cardiaco o all’ospedalizzazione per tutte le cause nei pazienti con fibrosi polmonare idiipatica severa. Questo il responso del trial EME-TIPAC di recente pubblicazione sulla rivista Jama.

Razionale e disegno dello studio

La fibrosi polmonare idiopatica si caratterizza per una prognosi sfavorevole e per le limitate opzioni di trattamento, ricordano gli autori dello studio nell’introduzione al lavoro. I pazienti con IPF presentano alterazioni del microbiota polmonare, con un carico batterico intrapolmonare associato a mortalità.

Alcuni studi hanno suggerito qualche beneficio in questi pazienti dalla somministrazione di co-trimossazolo (trimethoprim-sulfametossazolo). L’obiettivo dello studio, pertanto, è stato quello di verificarne l’efficacia in pazienti con IPF severa.

A tal scopo, è stato implementato un trial randomizzato in doppio cieco, controllato vs. placebo, che ha valutato l’efficacia di questo antibiotico ad ampio spettro in 342 pazienti con IPF severa, dispnea e alterata funzione polmonare, reclutati in 39 centri specializzati in Pneumologia del Regno Unito dal 2015 al 2019.

I pazienti sono stati randomizzati a trattamento con 960 mg co-trimossazolo bis die (n=170; età media= 71,9 anni; 81,7% uomini) o con placebo (n=172; età media=70,7 anni; 91,3% uomini) per un periodo di tempo compreso da 12 a 42 mesi.

In entrambi i gruppi è stato effettuato anche un trattamento giornaliero con 5 mg di acido folico. L’83% dei pazienti ha portato a termine il trial, per una durata media del follow-up pari a 1,02 anni. L’outcome primario era il tempo all’evento letale, al trapianto polmonare o alla prima ospedalizzazione per tutte le cause. Tra gli outcome secondari dello studio, invece, vi era la valutazione di alcune componenti singole degli eventi legati alla funzione respiratoria e degli outcome riferiti dai pazienti.

Risultati principali

Dai dati è emerso che il numero di eventi per persona-anno di follow-up è stato pari a 0,45 nei pazienti del gruppo assegnato a trattamento con l’antibiotico ad ampio spettro e di 0,38 in quelli del gruppo placebo (HR=1,2; IC95%= 0,9-1,6; p=0,32).

I ricercatori hanno riferito l’assenza di differenze significative tra gruppi relativamente agli altri outcome considerati.

Anche la safety è risultata sovrapponibile tra i due gruppi in studio.

In sintesi

In conclusione, “…in contrasto con piccoli studi precedentemente pubblicati che avevano messo a confronto co-trimossazolo con placebo in pazienti con IPF, non ci sono state riduzioni della mortalità con l’antibiotico ad ampio spettro”.

I ricercatori, tuttavia, hanno notato l’esistenza di una differenza statisticamente significativa del punteggio di severità della tosse a favore del gruppo co-trimossazolo, anche se hanno ricordato che “…in ragione dei risultati negativi sull’outcome primario e dell’ampio numero di outcome secondari, tale osservazione sulla tosse dovrebbe essere considerata solo come un aspetto generatore di ipotesi ulteriori di approfondimento nei prossimi studi”.

Bibliografia

