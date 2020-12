Il rapper calabrese Alex Vflame pubblica il suo nuovo EP “Netflix & Vodka”: il disco è disponibile sulle piattaforme digitali

“Netflix & Vodka” è l’EP di debutto del rapper calabrese ALEX VFLAME, che dalla provincia di Reggio Calabria cerca di portare un po’ di storie d’amore in tutto il mondo poiché in questo mondo fatto di sesso e tradimenti c’è bisogno di portare un po’ di sentimento.

Durante l’estate 2020 ha pubblicato il suo primissimo lavoro, in collaborazione con il DJ e produttore toscano “DJ Squalus” dal titolo “La pesca del tuo amor“. Ora arriva con il suo primo lavoro ufficiale in quanto porta unicamente il suo nome.

Si tratta di 4 brani che raccontano una storia d’amore in un filo logico creato anche dall’ordine in cui sono stati predisposti i titoli dei brani all’interno dell’EP.

Il primo è proprio quello da il titolo all’EP, “Netflix & Vodka“, che racconta di una storia in lei preferisce stare con un’altro mentre lui gli corre dietro e cerca di dargli amore. Ma lei preferisce ignorarlo. Lui immagina comunque di poterle stare accanto dichiarando il suo amore, l’unica consolazione per entrambi è farsi un film guardando Netflix e affogando il dispiacere nella vodka, ma alla fine di ogni film, lui comunque non riesce ad addormentarsi passando il tempo a guardare le foto di lei su Instagram immaginando quel momento in cui i loro sguardi si sono scambiati.

Il secondo brano, dal titolo “Droga“, invece racconta la storia di questi due cuori che stanno insieme in cui lui, appunto, dice che lei è la sua “droga”. Un assuefazione che non può riuscire a farne a meno.

Segue il brano “Fuoco su benzina” è il brano in cui viene comunicato che non è possibile più andare avanti in questo modo, dove lei passa da una storia all’altra ma non prende in considerazione che insieme potrebbero bruciare, una storia in cui lui da un ultimatum…

L’EP si chiude con il brano “Malibù“, che racconta dell’inizio di questa avventura.

Una storia giovane dedicata ai giovani che in questo periodo vivono storie d’amore molto difficili da portare avanti.

Ma la particolarità vera del disco è lo stile musicale con cui il rapper ha affrontato questi argomenti trattandosi di rap con molte influenze trap ma che tende ad essere quasi cantato (nonostante l’utilizzo di autotune), mentre le basi musicali sono trap con molte influenze punk-rock, rock e pop.

Un EP che è assolutamente piacevole da ascoltare e quindi da inserire nelle proprie playlist.

Il brano è uscito sotto l’etichetta discografica Kalabria Records ed è disponibile in tutti i migliori negozi digitali. Verranno anche pubblicati i video lyrics sul canale YouTube dell’etichetta ed è possibile scaricare l’EP dai migliori negozi digitali di musica come iTunes, Beatport e sul sito della Doctors of Chaos Music Group o ascoltarlo in streaming sui portali come Spotify, Deezer, Tidal e sul player audio sempre sul sito della Doctors of Chaos Music Group.