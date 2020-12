Televisione: su Rai 1 prosegue la Grande Avventura di Overland, con la nuovissima stagione svolta nel Grande Nord Europa

Da martedì 29 dicembre 2020 su RAI1 prosegue la Grande Avventura di Overland, con la nuovissima stagione svolta nel Grande Nord Europa!

Overland 21 punta verso Nord: la nuova impresa di Overland andrà a toccare con mano gli effetti del Global Warming, un viaggio tra le ferite che la Terra ha subito a causa degli interventi di sviluppo aggressivo dell’uomo, nei luoghi maggiormente colpiti dai cambiamenti climatici. Overland ha sempre avuto tra le sue missioni quella di mostrare le cose come stanno, nella loro semplice quotidianità, raggiungendo le persone di tutto il mondo e raccogliendo le loro storie.

Nella seconda parte del viaggio, il team di Overland condotto da Filippo Tenti sbarcherà in Groenlandia, nel fiordo di Ilulissat, dove sarà impossibile negare l’evidenza: qui trova uno sbocco sull’Oceano Atlantico il ghiacciaio più veloce al mondo, nonché tra i più grandi esistenti, che avremo modo di sorvolare e osservarne l’incessante scioglimento. Resteremo ammutoliti di fronte all’imponenza degli iceberg, i giganti di ghiaccio che navigano nelle acque del fiordo cercando la via verso l’Oceano, e avremo modo di conoscere storia, usi e costumi dell’antica popolazione Inuit, ma anche dei groenlandesi di oggi. Il viaggio nel Grande Nord si concluderà in Danimarca, il regno che, sin dal medioevo, ha influenzato i Paesi scandinavi con le proprie conquiste, e il mondo odierno con i propri progressi culturali, e una particolare attenzione all’ambiente e all’ecosostenibilità delle proprie azioni.

OVERLAND 21 PROGRAMMAZIONE DETTAGLIATA*

Puntata 5 – Groenlandia: tra giganti di ghiaccio e antiche leggende Mar 29/12/20 – seconda serata RAI1

Puntata 6 – Groenlandia: Inuit, clima estremo e aurore boreali Mer 30/12/20 – seconda serata RAI1 Puntata 7 – Danimarca: tra storia, fiabe e leggenda Ven 01/01/20 – seconda serata RAI1

Puntata 8 – Danimarca: Terra di confine Mer 06/01/20 – seconda serata RAI1