“Gabbiani” è il nuovo brano di Frah Quintale

“Una lettera d’addio scritta tutta d’un fiato su una spiaggia deserta sorseggiando birre in lattina di bassa qualità”. È racchiuso in questa frase tutto il significato di “Gabbiani”, il nuovo singolo di Frah Quintale fuori per Undamento.

Il cantautore, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), torna con un pezzo pieno di sincerità prodotto dal sempre fedele Ceri. Un brano quasi disarmante dal punto di vista testuale, che nasce dal campionamento di “Shake you down” di Gregory Abbott, grande classico degli Anni 80. Ed proprio da questa canzone che i due hanno “prelevato” le atmosfere nostalgiche che contornano il singolo. E, dopo averlo ascoltato, è quasi come essere trasportati in una spiaggia a osservare il mare d’inverno.

Per chi non avesse mai sentito “Shake you down” o non la ricordasse, eccola di seguito.